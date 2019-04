Puseu de crestere. Ce sunt puseele de crestere. Care sunt semnele unui puseu de crestere

Ce este un puseu de crestere

Puseu de crestere presupune o etapa de dezvoltare fizica a bebelusului. In aceasta perioada ei sunt mai agitati, vor sa suga mai mult (cateodata din ora in ora si chiar mai des). Bebelusii alaptati exclusiv solicita o cantitate mai mare de lapte, in special in primele 5 saptamani de viata. Apoi se "calmeaza" si isi pastreaza ritmul pana la 6 luni. Dupa introducerea alimentatiei solide, nevoia de lapte incepe sa scada gradat.

Nu doar puseele de crestere "agita" bebelusul si ii sporeste nevoia de a manca mai mult, ci si etapele de acumulari cognitive sau dezvoltarea unor abilitati precum rostogolitul, mersul de-abusilea, mersul sau vorbitul.

Cand apar puseele de crestere

Cele mai des intalnite perioade pentru aparitia unui puseu de crestere sunt:

in primele 7-10 zile de la nastere

2-3 saptamani

4-6 saptamani

3 luni

4 luni

6 luni

9 luni

Perioadele sunt aproximative. Bebelusii nu cunosc termenul "calendar". Si la fiecare in parte perioadele de puseu de crestere sunt diferite.

Puseele de crestere nu sunt doar in primul an de viata. Ele se manifesta la intervale de cateva luni pana la adolescenta.

