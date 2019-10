Articol publicat in: Economie

Se dau bani de la stat. Se mai primesc dosare până pe 11 octombrie

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 55 min) // Actualizat: (acum 55 min) // Sursa: romaniatv.net Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a aprobat dosare de finanţare pentru peste 270 de autovehicule, marţi, în cadrul programelor ”Rabla pentru persoane juridice". Foto: b1.ro AFM a aprobat ieri 174 dosare de finanţare, pentru 276 autovehicule, în cadrul programelor "Rabla" pentru persoane juridice, scrie capital.ro. De asemenea, a fost aprobat un dosar de finanţare depus de Municipiul Râmnicu Vâlcea în cadrul Programului Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ, se arată în comunicatul emis de instituție. Citeşte şi Programul RABLA TAXI în Bucureşti. Taximetriştii vor primi eco-vouchere de 3.000 euro pentru schimbarea maşinilor Listele cu persoanele juridice aprobate în cadrul Programului Rabla şi dosarul aprobat pentru Programul Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ au fost publicate pe site-ul AFM (www.afm.ro). Persoanele juridice care au fost acceptate se pot adresa producătorilor/ dealerilor auto validaţi în Programului Rabla, lista acestora fiind disponibilă pe site-ul instituţiei. Sesiunea de depunere a dosarelor atât pentru Programul "Rabla" se desfăşoară până la data de 11 octombrie 2019. loading...

