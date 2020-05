RABLA 2020. Primele 70 de dosare aprobate în programele "Rabla" şi "Rabla Plus" din acest an

RABLA 2020. Potrivit sursei citate, din numărul total de dosare aprobate, 29 sunt în Programul "Rabla" (pentru 82 de autovehicule), iar 41 în Programul "Rabla Plus" - pentru 78 de autovehicule, dintre care 17 electrice hibride şi 61 full electrice.



"Ca urmare a aprobării dosarelor de finanţare în şedinţa Comitetului de Avizare din data de 22 mai 2020, Administraţia Fondului pentru Mediu a publicat liste noi cu persoanele juridice acceptate în Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional (Programul Rabla) şi în Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic (Programul Rabla Plus)", precizează AFM.

Dosarele pentru programele RABLA CLASIC şi RABLA PLUS se depun exclusiv ONLINE



Listele persoanelor juridice care au fost acceptate în cadrul acestor programe sunt publicate pe site-ul AFM, la secţiunile aferente Programelor "Rabla" şi "Rabla Plus", în timp ce persoanele juridice care au fost acceptate se pot adresa producătorilor/dealerilor auto validaţi. Listele acestora sunt disponibile, de asemenea, pe site-ul instituţiei.



Programul "Rabla" - ediţia 2020 a demarat pe data de 17 martie, cu un buget de 405 milioane de lei, cel mai mare de la implementarea programului. Autorităţile estimează că vor exista 60.000 de beneficiari, cel mai ridicat număr din ultimii 15 ani.



Totodată, Programul "Rabla Plus" a început pe 25 martie, iar doritorii au posibilitatea să-şi cumpere o maşină 100% electrică sau electrică hibrid plug-in. Pentru prima dată în istoria sa, programul eco permite populaţiei inclusiv achiziţia de motociclete full electric.



De la înfiinţarea Programului "Rabla", cel puţin 600.000 de autovehicule au fost scoase din uz şi circa 550.000 de autovehicule noi au fost achiziţionate.