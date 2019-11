RADET a intrat oficial în faliment. Ministerul Economiei şi Primăria Capitalei, primele reacţii

UPDATE: Nu există niciun risc ca bucureştenii să rămână fără căldură şi apă caldă, după ce RADET a intrat, luni, definitiv, în procedură de faliment, a declarat, pentru AGERPRES, ministrul Economiei şi Energiei, Virgil Popescu.

El a precizat că i-a chemat de urgenţă pe responsabilii din sectorul energiei termice la o şedinţă, la minister, de îndată ce a aflat vestea intrării definitive în faliment a RADET.

"I-am chemat acum la sediul Ministerul Economiei pe secretarul de stat de la Energie, pe directorul general al Elcen, pe administratorul Elcen - sunt pe drum - să vedem ce soluţie rapidă vom găsi. Trebuie să discutăm şi cu primăria. Trebuie găsită o soluţie să nu se întâmple nicio problemă în alimentarea cu energie termică a populaţiei", a spus Popescu.

Potrivit acestuia, Primăria Capitalei trebuie să găsească o soluţie prin ce companie sau prin ce serviciu să preia energia termică.

"Dar o s-o găsim împreună, nu cred că vom avea diferenţe de opinie pe acest aspect. De-asta i-am chemat pe toţi, pe Elcen, să propunem o soluţie în cazul în care se întârzie cu o propunere din partea primăriei", a continuat ministrul.

Întrebat dacă există vreun risc ca bucureştenii să rămână fără căldură, el a răspuns: "Nu, nu! Problemele sunt doar de ordin juridic".

"Trebuie să găsim formula cea mai bună. Credeţi-mă că sunt încălzit cu problema încălzirii. Şi la Drobeta Turnu Severin am găsit soluţia juridică să rezolvăm problema. Vom găsi soluţia juridică, evident, în colaborare cu primăria", a adăugat el.

Curtea de Apel a decis ca RADET să intre în faliment. Decizia e irevocabilă. Gabriela Firea a dat asigurări că indiferent de decizia de azi, bucureștenii vor avea apă caldă și căldură, asta pentru că autoritățile au luat din timp măsuri.

Administratorul special al RADET, Alexandru Burghiu, a confirmat pentru Ziare.com ca Regia va intra in faliment. Acesta a spus, insa, ca bucurestenii vor primi, in continuare, apa calda si caldura.

Judecătorii de la CAB au respins apelurile făcute în proces, fiind menţinută decizia luată în aprilie 2019 de Tribunalul Bucureşti, prin care a fost declarat falimentul RADET.



În luna aprilie, Tribunalul Bucureşti a respins planul de reorganizare depus de RADET şi a dispus intrarea regiei bucureştene în faliment. "Admite excepţia inadmisibilităţii addendumului la planul de reorganizare depus la data de 19.12.2018. Respinge ca inadmisibil addendumul la planul de reorganizare depus la data de 19.12.2018. Respinge ca neîntemeiată cererea de confirmare a planului de reorganizare al debitoarei RADET. În temeiul art. 145 alin. 1 lit. B teza finală din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei, dispune intrarea în faliment prin procedura generală a debitorului RADET. În temeiul art. 145 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei, ridică dreptul de administrare al debitorului şi dispune dizolvarea societăţii debitoare. Dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei în sarcina lichidatorului judiciar. Stabileşte termen de maxim 10 zile de la data notificării deschiderii procedurii falimentului de predare a gestiunii averii de la debitor către lichidator, împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate până la deschiderea procedurii. Dispune întocmirea şi predarea către lichidatorul judiciar, în termen de maxim 10 zile de la intrarea în faliment, a unei liste cuprinzând numele şi adresele creditorilor şi toate creanţele acestora, cu indicarea celor născute după data introducerii cererii de deschidere a procedurii", se spunea în decizia Tribunalului Bucureşti.



Tot atunci, instanţa a numit lichidator judiciar provizoriu - pe ROMINSOLV SPRL -, acesta urmând să notifice toţi creditorii în legătură cu intrarea RADET în faliment.

"Indiferent de sentința de astăzi, bucureștenii vor avea în continuare apă caldă și căldură. Am luat măsuri din timp pentru a putea garanta continuitatea agentului termic în Capitală. Fac precizarea că o eventuală lichidare a RADET nu înseamnă dispariția sistemului de termoficare, pentru că activitatea Regiei va fi preluată de Compania Municipală Termoenergetica. Reamintesc bucureștenilor că am preluat RADET, în 2016, în insolvență de facto, și că am solicitat în repetate rânduri acordul consilierilor generali pentru o soluție de reorganizare a activității acestei regii, însă abia în luna februarie, în acest an, a fost acceptată soluția înființării Companiei Municipale Termoenergetica.

Subliniez că, în ultimii 3 ani de zile, RADET a inițiat cea mai amplă campanie de reparații și înlocuiri de subansamble tehnice din ultimii ani, fiind inlocuiți aproximativ 180 kilometri conductă pe circuitele primar şi secundar, din care 30 de kilometri pe rețeaua primară, iar restul pe rețeaua secundară. Pentru anul 2019, se preconizează că vor fi inlocuiți până la finalul sezonului rece 64 kilometri de rețea, din care peste 20 de kilometri de rețea primară", decalra Gabriela Firea înainte de soluţia Curţii de Apel.