Radu Banciu, ANUNŢ-ŞOCANT în direct la TV. "Este decizia mea şi numai a mea, nu poate să fie schimbată de nimeni"

Radu Banciu renunta definitiv la emisiune si a anuntat in direct ca vrea sa renunte la "Lumea lui Banciu" de la B1 TV dupa ce a fost din nou amendat de CNA.

Prezentatorul a facut anuntul pe data de 4 iulie, in ziua in care postul B1 TV a fost amendat cu 20.000 lei. In cadrul emisiunii realizatorul a anuntat ca revista presei, "Lumea lui Banciu" se va incheia in curand, fara sa dea un termen exact.

"Este un anunţ final. Deci, această emisiune nu va mai continua la un moment dat. Decizia este deja luată şi ea se va termina. Dar, până când o vom duce la sfârşit, o să fim exact aşa cum am fost până acum. Nu se va schimba nimic, doar că am luat deja această decizie, care-mi aparţine numai mie, nu m-am consultat cu nimeni. O anunţ public în această seară, în direct, fără să intru în amănunte, pentru că este zi de sărbătoare. Este decizia mea şi numai a mea, nu poate să fie schimbată de nimeni", a spus Radu Banciu.

Ultima amenda pe care Radu Banciu a primit-o de la CNA a venit pentru atacurile sale la comunitatea maghiara si pentru comentarii denigratoare despre Viorica Dancila, Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea.