Radu Banciu îl atacă pe Ilie Dumitrescu şi se face de râs: "Ai fost un jucător doar puţin mai bun decât mine"

Mesajul primit de la "Sir Ilie Dumitrescu", un cont de satiră, a fost "Banciule, sunt un analist mai bun decât tine", iar acestuia nu i-a trebuit mult să muşte momeala şi să se arunce într-un adevărat delir, în care l-a amestecat şi pe Maradona.

"Sir Ilie Dumitrescu mi-a scris: «Banciule, sunt un analist mai bun decât tine.» Dragă Ilie, nu numai că la capitolul analiză tu nici nu știi ce înseamnă aia! N-ai vocabular, ai citit două cărți, ce analiză să faci? Dar vreau să spun ceva mai interesant.

Și la capitolul fotbal, numai cu îngăduință te pot considera un pic mai bun decât mine. Asta pentru faptul că eu nu m-am ținut de fotbal atât timp cât a trebuit. Aveam stângul lui Hagi, am rupt plase! Am diplomă de golgeter, cum am diplomă și de cel mai bun portar. Am fost Dumnezeu. M-a învățat fotbalul un amic maghiar din bloc, care era peste Maradona.

Nu neagă nimeni că ai fost fotbalist bun, dar ai fost doar cu puțin mai bun decât am fost eu. Cât despre analiză, mai buchisește și tu niște cărți. În câțiva ani, poți să începi să intri în niște idei", a spus Radu Banciu, la Look Sport.

