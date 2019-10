Radu Budeanu, patronul Cancan, preia Gândul şi alte patru mărci de la Adrian Sârbu

Radu Budeanu a înaintat o ofertă, care a fost acceptată la sfârşitul săptămânii trecute. Banii obținuți din tranzacție urmează să fie virați către ING Bank, creditor al grupului.

Mediafax Group, aflată în insolvență de mai mulţi ani, a mai vândut către Radu Budeanu titlurile ProSport și ProMotor.

Totodată, firma Publione Media, controlată tot de Adrian Sârbu, a scos la vânzare, în toamna trecută, marca și domeniul The One, revistă pentru femei condusă și de Andreea Esca. Ulterior, marca și domeniul The One a fost preluată de o firmă de imobiliare la prețul de 30.000 de euro.

Adrian Sârbu şi Marius Tucă şi-au făcut televiziune. Smart TV, canal de jurnalism şi cultură urbană, a obţinut licenţa de la CNA

Se pare că Adrian Sârbu dorește să-și concentreze atenția și resursele mai mult asupra televiziunii pe care se pregătește să o lanseze, Smart Tv.

Astfel, Radu Budeanu, în vârstă de doar 40 de ani, va ajunge să controleze cel mai puternic grup mass media din online, SB Corporate Limited. Odată finalizată tranzacția, acesta va deveni primul român care va ocupa locul 1 în îndustria mass media online, la nivel de grupuri.

În ultimii 15 ani, elvețienii de la Ringier au condus clasamentul, urmați de grupul RCS& RDS, deținut de Zoltan Teszari. Din Ringier fac parte publicații ca Libertatea, Gazeta Sporturilor, Viva sau Unica, dar și alte site-uri mai mici.

SB Corporate Limited va include așadar pe lângă celebrele CanCan, Ciao, ProSport, ProMotor, Verdict, acum și Gândul, Descoperă, CSID, Apropo TV și Go4IT, ajungând astfel la un total de 14.644.000 unici.

Grupul devansează astfel fostul lider Ringier, care a strâns doar 12.980.078 unici în luna septembrie. RCS & RDS, care include Digi24 și DigiSport cade pe locul 3 cu 10.010.571 unici.