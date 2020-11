Şeful CJ Bistriţa, mărturii despre a trăit în spitalul COVID: Se strigă când cineva nu mai are oxigen. Auzi sute de oameni care tuşesc

După ce s-a vindecat de COVID-19, Radu Moldovan a povestit despre experienţa pe care a trăit-o în cele opt zile, cât a fost internat în Spitalul Judeţean Bistriţa.

"Nu doresc celui mai mare duşman să treacă printr-o astfel de situaţie. Eu am avut o formă uşoară spre medie, fără a avea probleme de lipsă de oxigen.



Nu e cea mai plăcută perioadă. Aşa cum v-am spus, mai ales nopţile, când se aşterne o linişte în spitale şi auzi sutele de oameni care tuşesc foarte tare în toate saloanele, auzi strigându-se codurile când cineva nu mai are oxigen, când trebuie să vină medicul, când trebuie să vină brandardierul să fie pacientul pus pe pat şi dus la ATI", a spus Radu Moldovan, preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, în cadrul unei conferinţe de presă organizate la sediul central PSD.

Radu Moldovan: "Cel mai mare pericol e epuizarea personalului de specialitate. Ne luptăm cu o boală invizibilă"

Liderul social-democrat a precizat că se pune o presiune tot mai mare asupra sistemului medical din cauza creşterii numărului de pacienţi infectaţi cu noul coronavirus.

"Cel mai mare pericol care ne paşte acum e epuizarea personalului de specialitate. Are deja 7-8 luni de când lucrează în condiţii foarte grele.



Ne luptăm cu o boală invizibilă. În momentul de faţă, avem doar un medicament care se spune că ar face lucruri faorte bune în tratarea COVID-ului - Remdesivir care, din păcate, lipseşte din foarte multe spitale. Restul e la mâna medicilor şi al inspiraţia lor şi ajutorul divin", a spus Moldovan.

Avertismentul şefului CJ Bistriţa-Năsăud. "Nu mai avem paturi. Nu mai avem oameni cu cine să lucrăm"

Întrebat dacă a fost privilegiat în spital pe motiv că este demnitar, Radu Moldovan a spus că a fost tratat "la fel ca toţi ceilalţi pacienţi".

"Am fost testat, am respectat procedurile, am răspuns anchetei epidemiologice.



Chiar şi la cea de-a doua, cred că cineva de la Guvern a trimis un mesaj să fiu întrebat în detaliu cu cine m-am întâlnit în Deltă, cu nume şi prenume. Acolo a fost timpul necesar pentru ancheta epidemiologică.



Am mâncat aceeaşi mâncare cu toţi ceilalţi bolnavi. Am primit acelaşi tratament, am fost tratat de aceiaşi medici.



Preşedintele PSD Bistriţa Năsăud a spus că în spitalul Judeţean Bistriţa există dotări bune pentru că au fost realizate investiţii, însă, în condiţii de criză, unitatea medicală se confruntă cu lipsa de personal.

"Nu mai avem paturi. Nu avem unde să punem paturi pentru că nu mai avem oameni cu cine să lucrăm", a conchis Moldovan.