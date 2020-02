Raed Arafat, informaţii exclusive despre primul caz de coronavirus de pe teritoriul României. Cine este şi cu cine a intrat in contact

Cesare Emendatore a venit în vizită la partenera sa în Craiova, în perioada 18-22 februarie, timp în care a fost la rudele acesteia, la partide de vânătoare și la întâlniri de afaceri. După revenirea din România, acesta s-a prezentat la urgență cu simpotome de gripă și, după teste, a fost confirmat cu noul coronavirus.

Raed Arafat a spus, marţi seară, la România TV că toţi cei care au intrat în contact vor intra la izolare.

"Despre persoana respectiva, ne-a contactat pe langa ambasada si protectia civila italiana, colegii nostri din Italia, ne-au dat toate datele. Persoana a aterizat la Craiova, a inchiriat o masina si a plecat in Gorj, exista date de contact unde a fost si cu cine a avut contact in Gorj. Avem datele si este declansata ancheta epidemiologica si DSP cu restul autoritatilor sub coordonarea prefecturii la Gorj, acelasi lucru la Dolj, sunt in lucru pentru stabilirea contactelor si masurilor.

Persoanele care au intrat in contact prelungit cu cetateanul respectiv urmeaza sa intre in izolare, inseamna ca nimeni nu intra sau iese, daca sunt impreuna cu familia raman la izolare sub paza politiei locale. Se vor recolta probe si vor fi duse pentru investigatie. Daca are simtome va fi dus la spital.

Daca analizele sunt negative raman 14 zile la locatie. Ministerul Sanatatii urmareste treaba asta si asteptam concluziile, pe baza lor o sa vedem ce avem de facut. Persoana era pozitiva si suntem atenti la toate contactele, sa putem controla situatia", a spus Raed Arafat la România TV.

Marți seara, un tânăr din Târgu-Jiu și soția sa s-au prezentat la Spitalul din Târgu-Jiu, precizând că s-ar fi întâlnit cu italianul.

„E vorba de o persoană, un bărbat care a luat legătura cu bărbatul din Italia, care este cu coronavirus. Acel bărbat este în Camera de Gardă, cu soția acestuia. Momentan sunt izolați la spital, urmează să fie luată decizia dacă vor rămâne în spital sau să fie trimiși la domiciliu. Încă nu s-a luat decizia", a spus Dumitru Vienescu, directorul SJU Târgu-Jiu.

Primarul comunei Bâlteni spune că italianul ar fi venit în România doar cu copilul în vârstă de 10 ani, soţia româncă ramânând în Italia.

„Italianul a venit pe data de 18 februarie cu copilul de 10 ani, l-a lăsat la socri în satul Peşteana, apoi el a plecat la Târgu Jiu şi a stat într-un apartament pe care-l are. A doua zi s-a dus la Primărie la Drăguţeşti şi a plătit taxele şi impozitele locale. A avut întâlniri de afaceri şi a revenit marţi când şi-a luat copilul şi a plecat în Italia. Soţia nu-i venită. Soţia e acolo. A venit singur cu copilul. Ei sunt căsătoriţi de 12 ani şi locuiesc în Italia. Deci, a venit pe 18 la ora 12 noaptea şi pe data de 22, sâmbătă dimineaţa, a venit şi a luat copilul şi a plecat în Italia. A venit cu avionul până la Craiova, apoi cu maşina", a declarat Vasile Vlăduleanu, primarul comunei Bâlteni.

A vânat fazani, dar a mâncat porc

Reamintim că un bărbat în vârstă de 71 de ani, recent revenit în Italia după o vizită în România, a fost confirmat pozitiv cu coronavirus, fiind primul caz din regiunea Rimini. Autorităţile italiene au confirmat cazul şi susţin că bărbatul se află într-o stare bună, viaţa acestuia nefiind pusă în pericol. Autorităţile române au transmis, marţi, că Ambasada României la Roma întreprinde măsuri pentru a afla informaţii suplimentare în cazul bărbatului confirmat cu coronavirus în Italia, la Rimini, după ce s-a întors din România. Potrivit presei italiene, bărbatul este căsătorit cu o femeie de naţionalitate română.

Prefectul de Gorj, Cristinel Rujan, a declarat că la această oră au loc verificări pe raza comunei Bâlteni și în satul Peșteana Jiu. Aici ar fi fost prezent italianul, la o partidă de vânătoare.

„Italianul ar fi ajuns în Gorj. Sunt mai multe echipe pe teren. Ar fi fost însoțit la Bâlteni, satul Peșteana Jiu. Ar fi fost în Gorj din câte se pare. Trebuie să facem exact verificările. Aplicăm toate procedurile. Să vedem ce măsuri vom lua. Luăm măsuri preventive cu persoanele cu care a intrat în contact. Dacă testele transmise la laboratoarele din București ies pozitive, atunci se iau alte măsuri la nivelul localității.", a declarat prefectul de Gorj, Cristinel Rujan.