Raed Arafat răsuflă uşurat! Bărbatul care l-a ameninţat cu moartea a fost reţinut şi plasat apoi sub control judiciar

În luna iulie, Raed Arafat a fost ameninţat cu moartea, pe Facebook, de un adept al teoriei conspiraţiei potrivit căreia virusul SARS-CoV-2 nu există. Autorul postării a spus în mesaj că Arafat ar fi "condamnat la moarte în Palestina" și că ar fi comis "crime împotriva cetățenilor români" și spune că prin depunerea jurământului militar "a primit dreptul de a ucide în numele țării și poporului român".

"Am închis internetul acum, pe tabletă. Cum l-am deschis, curgeau mesaje de înjurături. Și nu numai înjurături, și îndemnări: pleacă de acasă. Același lucru îl pățesc toți colegii care îndrăznesc să deschidă gura și să spună ceva despre această boală... Pe mine nu mă afectează deloc, dar pe alții îi afectează. Eu, să zicem, am trecut prin destule, m-am obișnuit. Sunt, pentru unii, șocante mesajele astea. E suficient să primească câteva, s-au oprit acolo. La mine nu pot să spun decât să continue, nu am nicio problemă", a declarat atunci pentru Digi24 Raed Arafat.