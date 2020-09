Raed Arafat: Un vaccin împotriva COVID-19 ar putea apărea la sfârşitul anului; Mai trăim cu virusul până în primăvara anului viitor

”De vaccin se vorbeşte deja pentru sfârşitul anului, începutul anului viitor. Se pare că încet - încet e clar că vom avea un vaccin. Nu vorbim de un vaccin netestat pentru că altfel poate că unele vaccinuri netestate suficient ar putea fi administrate, dar nimeni nu ar vrea sa facă acest lucru. Un vaccin pe la sfârşitul anului e probabil deja. Eu vă spun, la modul acesta de joc, poate că până în primăvara - vara anului viitor. Trebuie să ne aşteptăm ca acest lucru să continue până atunci.

Dacă apare un vaccin în cantităţi suficiente, să fie vaccinată o parte importantă din populaţie, mai ales partea vulnerabilă, va scădea impactul lui şi după asta o să fie totul ok, încet - încet ne întoarcem la realitate. Acum avem Remdesivirul care este folosit şi în România, dar sunt cercetări multe”, a declarat Raed Arafat la Antena 3, vineri seara.

Secretarul de stat în Ministerul de Interne e convins că virusul va fi prezent în această iarnă.

”Cred că iarna asta trăim cu el şi poate prima parte a primăverii trăim cu el. Dcaă se întâmplă ceva mai rapid ca şi parte de cercetare pe terapie sau vaccin într-o cantitate importantă care să ne permită să vaccinăm majoritatea celor vulnerabili. Cred că dacă va apare ne va permite să salvăm vieţi, să evităm răspândirea şi să evităm efectul lui, să ne întoarcem la o viaţă cât mai normală”, a declarat Arafat.

România încă se află în primul val de îmbolnăviri cu coronavirus, a mai spus Arafat. ”Pentru România nu cred că am intrat în val 1, val 2, cred că este un prim val care a continuat, la un moment a început să scadă, dar noi nu am apucat să spunem că am terminat un val. Noi înainte să ajungem la un nivel de siguranţă, am început să creştem. Părerea mea este că noi continuăm primul val, dar cu o agravare a lui”.