Raiul elevilor: Ţara în care nu mai există note şi examene

Cataloagele din Singapore nu mai arata "pozitia" elevului in clasa, in functie de note. Mai mult, elevii sunt lasati sa se concentreze pe procesul de invatare, pe propriul progres si sunt descurajati sa se compare intre ei.



Copiii de 6-8 ani nu au examene, iar profesorii ii evalueaza doar ca sa se asigure ca elevii au inteles ceea ce le-a fost predat.



Elevii din ani mai mari vor avea si ei mai putine examene, pentru a le ramane mai mult timp liber, precum si pentru a-i invata sa se acomodeze cu materii noi si sa le fie stimulat procesul de invatare pe cont propriu.



Ministerul Educatiei din Singapore considera ca centrarea invatamantului pe un sistem cu note, examene, evaluari, ierarhizari este excesiva si contraproductiva. Acesta considera ca elevii ajung sa invete pentru note, nu pentru acumulare de abilitati si informatii.



In momentul in care elevii vor dori sa invete pentru sine, acestia vor fi mult mai pregatiti pentru provocarile aparute in aceasta lume, mai este de parere ministrul care a decis sa renunte la ierarhizari.