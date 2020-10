Raluca Turcan, despre carantina pe timp de noapte: Este o măsură adoptată în alte ţări din jurul nostru

"Am văzut că este o măsură adoptată în alte ţări din jurul nostru, însă noi, în momentul acesta evaluăm efectul măsurilor deja luate. Şi anume, şcoli foarte mult în online, chiar dacă în unele localităţi putea fi aplicat scenariul hibrid, dacă se solicită şi există un riscă, să poată să se desfăşoare şcoala online, de asemenea, restricţionarea activităţii în cinematografe, teatre, restricţionarea evenimentelor private. Vrem să vedem exact ce efect au aceste măsuri. Dacă va exista o creştere, probabil că vom evalua, pe traseu, alte prosibile măsuri. Ne uităm ce se întâmplă la noi în ţară cu ce s-a făcut până acum şi cu ce se întâmplă în alte ţări cu măsuri deja luate", a declarat Raluca Turcan, la Digi24.

Vicepremierul a vorbit şi despre situaţia din Capitală.

"Evaluările se fac la 14 zile. Aceasta este perioada de incubaţie şi practic de apariţie a efectelor unor măsuri. În Bucureşti avem o săptămână trecută, mai avem o săptămână după care evaluăm ce se impune să mai facem. Nu pot să pun eu acum degetul pe carantina de noapte. Vom vedea ce ne spun specialiştii şi ce se întâmpă şi în alte ţări. Mai avem 7 zile în care vedem ce se întâmplă cu ţările care au luat deja această măsură, ce efect a avut măsura în alte ţări şi de asemenea, dacă la noi, cu măsurile pe care le-am luat deja o să avem o scădere", a mai declarat Turcan.

Ludovic Orban: Ne gândim la restricţii de circulaţie pe timpul nopţii din cauza petrecerilor

Ludovic Orban a anunţat că se ia în calcul introducerea restricţiilor de circulaţie pe timpul nopţii din cauza petrecerilor la care participă foarte mulţi tineri. Premierul a mai declarat că în funcţie de efectul măsurilor luate până acum se va decide dacă este mai sunt necesare alte restricţii.

"Vrem sa vedem efectul masurilor care au fost dispuse. In functie de analiza rezultatelor vom decide daca este necesar sa adoptam alte masuri. Am crescut capacitatea sectiilor ATI, în Bucuresti spitalul colentina redevine spital covid, spitalul Malaxa va deveni spital in care se trateaza pacientii cu covid. Ne gandim la noi solutii pentru a creste capacitatea de tratare. Incercam sa ne adaptam la orice situatie care apare. ", a spus Ludovic Orban.

Deși masca a devenit obligatorie în aer liber în mai multe orașe și județe, există Ludovic Orban a explicat că cei care aleargă sunt scutiţi de portul măştii. "Am înțeles de la cei care aleargă că le este greu, nici ei nu trebuie să poarte mască", a precizat premierul.