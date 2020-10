Râmnicu Vâlcea a ajuns la o incidenţă de 4,69 privind răspândirea COVID-19. "Evenimentele private ne-au adus în această situaţie"

Într-un interviu acordat Libertatea, Sebastian Fârtat a explicat că în judeţul Vâlcea a fost înregistrată o rată a incidenţei cumulată la ultimele 14 zile la 2,5, raportată luni.

"În municipiul Râmnicu Vâlcea avem o rată de 4,69. Este adevărat. Avem 48 de focare active. În judeţul Vâlcea s-au luat măsuri încă de acum trei săptămâni şi preconizăm ca începând cu această săptămână să înregistrăm o stabilizare a situaţiei, iar de săptămâna viitoare să înregistrăm chiar o scădere", a explicat prefectul judeţului Vâlcea.

Sebastian Fârtat a afirmat că majoritatea focarelor au fost depistate în Râmnicu Vâlcea.

"Avem în toate unităţile, atât în unităţi publice, cât şi private, în spitale, în centre DGASPC, în centre rezidenţiale", a afirmat Fârtat, conform sursei citate.

Şefa DSP Vâlcea are coronavirus. "Aş vrea să nu stigmazităm oamenii"

De asemenea, prefectul judeţului Vâlcea a confirmat că şefa Direcţiei de Sănătate Publică Vâlcea a fost depistată cu noul coronavirus.

"Da. A fost anunţat şi oficial că i-a venit testul SARS-COV-2 şi este pozitivă. Aş vrea să nu stigmazităm oamenii. Eu personal am avut, am trecut prin boală acum o lună şi jumătate şi nu este niciun fel de problemă. Nu aş vrea să stigmatizăm oamenii pentru că sunt bolnavi şi ocupă o funcţie.

Nu este la spital. Azi de dimineaţă am vorbit cu ea. Era în stare relativ bună", a menţionat prefectul de Vâlcea.

Cum a ajuns Râmnicu Vâlcea la o rată de incidență de 4,69 la mia de locuitori

"Din punctul meu de vedere, evenimentele private, nunţile, botezurile, zilele onomastice, faptul că majoritatea cetăţenilor şi operatorilor privaţi s-au relaxat în ultimele două luni, precum şi anumite deficienţe în ceea ce priveşte veridicitatea informaţiilor pe care cetăţenii le oferă în anchetele epidemiologice ne-au adus în această situaţie", a afirmat Sebastian Fârtat.

Prefectul a explicat că a monitorizat situaţia zilnic şi speră ca măsurile luate de autorităţi "să se vadă în această săptămână".

"Avem 14 localităţi unde rata de infectare e de peste 3 la mia de locuitori şi încă 25 unde rata de infectare este între 1,5 şi 3.

Menţionez faptul că majoritatea acestor localităţi au o populaţie destul de mică. La apariţia câtorva cazuri, incidenţa este destul de mare. Singura situaţia care necesită o atenţie specială este cea din Râmnicu Vâlcea unde avem polul urban cel mai mare din judeţ. Rata de transmitere în comunitate este destul de accentuată.

Am introdus încă de săptămâna trecută obligativitatea portului măştii atât la interior, cât şi la exterior în tot judeţul, chiar dacă nu au atins limita de 3 la mie în tot judeţul. Spre sfârşitul acestei săptămâni ar trebui să avem o stagnare a numărului de cazuri", a menţionat prefectul de Vâlcea.

Prefectul de Vâlcea mărturiseşte că a avut coronavirus. "Nu doresc nimănui să treacă prin ce am trecut eu"

"Vreau să vă spun că am avut uşoare simptome. Am avut o formă uşoară. Nu doresc nimănui să treacă prin ce am trecut eu şi prin ce trec bolnavii din spitale. Fac un apel să se protejeze atât pe ei, cât şi pe cei dragi, a spus Sebastian Fârtat.

Sebastian Fârtat a vorbit despre măsurile instituite la nivelul judeţului Vâlcea pentru a limita răspândirea noului coronavirus.

"Am solicitat tuturor instituţiilor, precum şi tuturor operatorilor economici din judeţ, în special din municipiu, să analizeze un regim de muncă la domiciliu. Acolo unde nu este posibil să decaleze programul de lucru. Am solicitat tuturor magazinelor şi pieţelor să limiteze numărul de clienţi prezenţi în acelaşi timp în interior.

Cred că cetăţenii au înţeles că nu e de joacă cu această boală. Rata ei de transmitere şi contagiune este foarte mare. Nu în spitale se câştigă acest război cu virusul", a precizat prefectul.

Luni, 14 localități din Vâlcea aveau o rată de incidență peste 3 la mia de locuitori. În aceste localități sunt interzise funcționarea cinematografelor și instituțiilor de spectacole, organizarea de evenimente private, activitatea cu publicul în cazul restaurantelor, cafenelelor din interiorul clădirilor și activitatea operatorilor economici din domeniul jocurilor de noroc.