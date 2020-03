Ramona Bădescu, izolată în Italia: "Totul este foarte strict, nu am mai ieşit din casă de o săptămână"

Vedeta spune că nu a mai văzut aşa ceva şi este de părere ca toată lumea să se izoleze pentru a opri răspândirea virusului.

Şi-a făcut provizii şi nu iese din casă, însă cel mai mult se teme pentru copilul ei de numai câteva luni, dar şi pentru părinţii săi, care se află în ţară.

„Eu n-am mai ieșit din casă de vreo săptămână, dar oricum nu ieșeam prea des, mergeam decât în parc cu băiețelul meu și mă întoarceam într-o oră. Stau în nordul Romei, acum pe străzi sunt controale, nu poți să ieși, trebuie să dai declarații, să spui cât stai afară, este totul foarte strict.

Numai așa se creează o barieră a difuzării acestui virus. Oamenii trebuie să stea la un metru și jumătate distanță dacă stau la vreo coadă la magazin sau farmacie. Coronavirusul este foarte periculos și are mai multe căi de transmitere. Este foarte ciudat pentru că italienii care sunt foarte călduroși, de fel, în sensul că atunci când se întâlneau se pupau, își strângeau mâinile, se îmbrățișau, au un nou stil de viață, acum nu se mai pot atinge.

Băieţelul meu mă preocupă cel mai mult acum



În primul rând, în centrul atenției este băiețelul meu. El mă preocupă cel mai mult acum, așa că pentru el am făcut provizii consistente. I-am cumpărat 30 de litri de lapte, să avem în casă, biscuiți presați, pampers, creme, vitamine și apă pentru noi. Îmi place să gătesc și îi pregătesc eu personal tot ce are nevoie în casă. Am umplut, din nou, acum congelatorul!

Trăind în Italia de aproape 30 de ani, aici unde găsești absolut de toate, nu mai eram obișnuită să folosesc congelatorul, ca pe vremea lui Ceaușescu, când nu se găseau diverse. Acum am în congelator rezerve pentru micuț, de carne și de legume…

Cel mai rău îmi pare că mă văd cu părinții mei prin Skype, în fiecare zi, chiar și de 2-3 ori pe zi, dar mă gândesc la ei pentru că nu sunt aici cu mine. Sunt la Craiova și nu pot să fiu lângă ei fizic. Însă ce este cel mai important e că ei sunt bine și sper să mă viziteze curând!", a declarat Ramona Bădescu pentru Ciao.ro.

Cine este tatăl copilului?

Ramona Badescu a decis să nu dezvăluie încă numele micuțului și nici identitatea tatălui copilului său, alături de care a decis să își trăiască viața și povestea de dragoste departe de ochii curioșilor.

"Lucrurile intime rămân private și sunt foarte geloasă și egoistă, le trăiesc pentru mine! Pot să spun că l-am așteptat o viață întreagă pe iubitul meu și pe tatăl copilului meu, dar este singurul bărbat care putea să fie tatăl copilului meu! Este exact ce mi-am dorit, suntem fericiți împreună și ne trăim acest moment atât de minunat cu discreție și cu eleganță, pentru că este al nostru personal, nu este un moment legat de meseriile noastre.

Faptul de a putea alege să îți trăiești viața fără să ți-o expui cred că este un atu! Cu siguranță, la momentul potrivit, o să puteți afla mai multe. Soțul meu nu face parte din lumea showbizului și este normal, din respect față de el, să nu-l implic în meseria mea. Într-o lume atât de expozivă și atât de plină, noi am ales. Chiar dacă am renunțat la foarte multe apariții TV și la foarte multe interviuri, am făcut-o din respectul pe care i-l port fiului meu și pentru că am considerat atât de emoționant acest moment, încât am lăsat totul deoparte", a mărturisit actriţa pentru Click.ro.