Ramona Bădescu, primele declaraţii despre viaţa de mămică, dar şi despre tatăl copilului: "Soţul meu nu face parte din showbiz"

Ramona a vorbit despre viața de mămică și cum s-a schimbat viaţa de 5 luni și jumătate încoace. Deşi are ajutoare, i-a fost dificil în prima săptămână, însă a reuşit cu brio să se adapteze şi să facă faţă acestei provocări.

"Am avut un moment ca nici unul în viața mea, atunci când, pe 17 septembrie, anul trecut, am auzit primul plâns al fiului meu în momentul când s-a născut si am vrut sa-l asez. Atunci parcă s-a creat, ca în Avatar, o conexiune unică! Voiam să îl țin, nu vroiam să îi mai dau drumul, dar mi l-au luat să-l spele, să-l pregătească.

Cele mai frumoase 5 luni și jumătate din viața mea! Fiecare zi alături de fiul meu este o zi unică și diferită. Ceea ce mi se întâmplă și ceea ce trăiesc acum nu este un film, e o realitate. A fost o realitate dificilă în prima săptămână, după ce am ieșit din maternitate, unde totul era foarte organizat. Acolo mi-l îngrijeau, îl îmbăiau, după aceea, toate aceste lucruri le făceam de una singură acasă. Chiar dacă aveam ajutor, am vrut din primul moment să îmi cresc eu copilul și să simt ce înseamnă să fii cu adevărat mămică", a declarat Ramona Bădescu pentru Click.ro.

Cine este tatăl copilului?

Ramona Badescu a decis să nu dezvăluie încă numele micuțului și nici identitatea tatălui copilului său, alături de care a decis să își trăiască viața și povestea de dragoste departe de ochii curioșilor.

"Lucrurile intime rămân private și sunt foarte geloasă și egoistă, le trăiesc pentru mine! Pot să spun că l-am așteptat o viață întreagă pe iubitul meu și pe tatăl copilului meu, dar este singurul bărbat care putea să fie tatăl copilului meu! Este exact ce mi-am dorit, suntem fericiți împreună și ne trăim acest moment atât de minunat cu discreție și cu eleganță, pentru că este al nostru personal, nu este un moment legat de meseriile noastre.

Faptul de a putea alege să îți trăiești viața fără să ți-o expui cred că este un atu! Cu siguranță, la momentul potrivit, o să puteți afla mai multe. Soțul meu nu face parte din lumea showbizului și este normal, din respect față de el, să nu-l implic în meseria mea. Într-o lume atât de expozivă și atât de plină, noi am ales. Chiar dacă am renunțat la foarte multe apariții TV și la foarte multe interviuri, am făcut-o din respectul pe care i-l port fiului meu și pentru că am considerat atât de emoționant acest moment, încât am lăsat totul deoparte", a mai mărturisit actriţa pentru aceeaşi sursă.

"M-am îngrășat doar 9 kilograme în timpul sarcinii"

Legat de botez, RAmona a dezvăluit că va avea loc la Vatican, însă data nu este stabilită încă: "Botezul ne dorim să-l facem la Vatican, dar încă nu am stabilit data, urmează să ne ocupam de acest aspect".

De siluetă nu trebuie să îşi facă griji, deoarece nu a luat multe kilgrame în sarcină, iar acum are aceeaşi greutate pe care o avea înainte să rămână gravidă.



M-am îngrășat doar 9 kilograme în timpul sarcinii, așa că după ce am născut foloseam aceleași lucruri, eram mai slabă practic cu un kilogram decât înainte să rămân gravidă. Am avut o echipă de nutriționiști care s-a ocupat de mine și care m-a urmărit pe perioada sarcinii. Dar, oricum, nu am făcut mari sacrificii, pentru că nu mâncam mult, excepție făcând brânza de capră, pe care o mâncăm foarte des. Nu am mâncat dulciuri, ci foarte multe fructe, pizza mi-a plăcut foarte mult în perioadă sarcinii. Acum am 64 de kilograme și când am rămas însărcinată aveam 65 de kilograme", a conchis Ramona Bădescu.