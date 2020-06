Ramona Bădescu, gest impresionant pe bona fiului ei în plină pandemie de coronavirus

Vedeta făcut şi un gest impresionant pentru bona micuţului ei, a închiriat o cameră la hotel pe strada unde locuiește împreună cu soțul ei.

Citeşte şi: Ramona Bădescu, primele declaraţii despre viaţa de mămică

"(…) timp de zece săptămâni, nu am ieşit din casă şi bineînţeles am evitat plimbările în parc cu fiul meu şi ieşirile cu el. Am încercat să îi ofer totuşi o viaţă distractivă, având în vedere că am o terasă primitoare, aşa că ne plimbam pe terasă, ne jucam în casă jocuri care să îl poată distra, îi cântam, în aşa fel încât să nu simtă distanța socială şi viaţa apăsătoare pe care o trăiam aici, în Italia.

Eu mi-am păstrat cumpătul pentru că sunt o fire optimistă şi mi-am impus să gândesc pozitiv. Am evitat total ieşirile sau contactul cu alte persoane, efectiv am trăit, în această perioadă, numai în familie şi cu familia mea. Uneia dintre persoanele care lucrau pentru mine, având în vedere că locuia în partea cealaltă a Romei, am preferat ca, timp de zece săptămâni, să-i iau o cameră la un hotel situat chiar pe strada pe care locuiesc eu. Am făcut în aşa fel încât ea să nu folosească mijloacele de transport în comun şi să nu fie, astfel, expusă virusului.

(…) făceam în fiecare zi foarte multe fotografii pentru ca, într-o zi, să-i explic fiului meu şi să-i arăt orice moment din această perioadă. Se poate considera că am trăit un moment mai rău decât un război, având în faţa noastră un inamic invizibil şi pe care nu ştim cum să-l combatem. Toate persoanele care lucrau la mine, atunci când intrau în casa, în anticameră, îşi lăsau deoparte lucrurile cu care veneau de pe stradă şi se schimbau în haine cu care să stea în casă, se dezinfectau complet, de la spălat pe mâini până la şters pantofii, lucru pe care îl facem şi acum.

Nu numai că a fost un virus real, dar a fost şi un virus mental. Toţi am trăit cu o frică uriașă, ce devenise coşmar peste noapte. În fiecare zi le luam temperatura celor care lucrau la mine în casă. M-am dedicat fiului meu în totalitate, în tot acest timp și i-am gătit, ceea ce continui să fac și acum. De fapt, cu coronavirus sau fără, exclusivitatea mea este fiul meu. Mi-am dorit atât de mult acest moment încât orice clipă o trăiesc din plin. Poporul italian s-a dovedit a fi un popor ascultător şi s-a adaptat regulilor cerute. (…).”, a mai dezvăluit Ramona Bădescu pentru publicația VIVA!.

Ramona Bădescu vrea să-şi boteze fiul la Vatican

Ramona Bădescu se pregătește de botezul micuțului ei. Marele eveniment din viața vedetei a fost amânat din cauza pandemiei de coronavirus, dar după ridicarea restricțiilor aceasta intenționează să țină botezul la Vatican.

Ramona Bădescu a devenit mamă la 50 de ani și, spune ea, trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei alături de băiețelul ei de 8 luni. Din cauza restricțiilor impuse de pandemia de coronavirus, frumoasa actriță a fost însă nevoită să amâne botezul acestuia.

Între timp, Ramona Bădescu se ocupă de organizarea botezului. Actrița își dorește ca marele eveniment să aibă loc la Vatican, potrivit Click. După botez vedeta a declarat că va dezvălui și numele ales pentru băiețelul său.

"Ceea ce îmi doresc extrem de mult, cea mai arzătoare dorință a mea, este să pot organiza botezul copilului meu, pentru că din cauza acestei situații cauzate de coronavirus nu am putut face nimic. Așa că primul lucru pe care îl voi face imediat după ce se vor termina restricțiile și vom reveni cât de cât la normal, va fi botezul fiului meu, sper că acolo unde îmi doresc, la Vatican.", a mărturisit Ramona Bădescu pentru Click.ro.

Citeşte şi: Ramona Bădescu, izolată în Italia: "Totul este foarte strict, nu am mai ieşit din casă de o săptămână"