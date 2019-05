Ramona Gabor are o nouă meserie în Dubai. "Acum pot să spun că sunt EXPERTĂ"

Ramona Gabor a urmat cursul timp de sapte saptamani, timp in care a invatat tot ce se putea despre un diamant. De la compozitie pana la formare, slefuire, forma si calitate.

Veste BOMBĂ dspre Ramona Gabor. Ce face şi din ce trăieşte la Dubai

"Recent am făcut în Dubai un curs de gemologie pentru studiul diamantelor, așa că acum pot să spun că sunt expertă în diamante. Pot să mă uit la orice dimant și pot să îl calculez, să îți spun ce carataj are, incluziunile, valoarea lui.M-a costat 7.500 de dolari, a durat șapte săptămâni și am învățat lucruri foarte interesante. De la formarea diamanatului, până la șlefuire lui, la fiecare unghi, culoare, claritate, formă. Am făcut această școală pentru că voiam să fac trading cu diamante", a declarat Ramona Gabor.