Rareş Bogdan a făcut anunţul pe facebook după întâlnirea cu Iohannis de la Vila Lac

Pe lângă discuțiile privitoare la programul de relaxare econimică pe fondul pandemiei, confirmate în această seară de ministrul de Finanțe, se pare că șeful statului a reușit să înăbușe conflictele interne din PNL. Tensiunile interne din partid au pornit de la nemulțumirile unor liberali față de comunicarea deficitară a unor miniștri în plină criză COVID_19, care, potrivit spuselor liderilor PNL, în urma unei analize asupra Guvernării PNL, s-ar putea ajunge chiar și la o remaniere. Remaniere care a fost vehement negată de premierul Ludovic Orban.

Klaus Iohannis, întâlnire cu greii din PNL la Vila Lac. Evaluarea miniştrilor, rectificarea bugerară şi alegerile - teme de discuţie

„Excepțională discuția de la Lac1 de astăzi de la 17.00 la 20.30 in prezenta Președintelui Klaus Iohannis și a Premierului Ludovic Orban. Efectiv cea mai buna si sinceră discuție din ultimul an. La 1 an de la câștigarea Alegerilor Europarlamentare ne pregătim de câștigarea Alegerilor Locale și Generale. #unitate #castigam #impreuna", spune Rareș Bogdan, după ședința de la Vila Lac, deși este unul dintre cei mai vocali lideri împotriva Guvernului.

Cât privește viitoarele alegeri, discuțiile Iohannnis-PNL au rămas pe aceeași direcție anunțată de premierul Orban: alegerile locale să aibă loc în septembrie, iar alegerile parlamentare în decembrie.