Rareş Bogdan aruncă bomba serii: "Marian Oprişan este pe cale să piardă la Vrancea"

Exit poll ALEGERI LOCALE 2020. "Conform numărătorii noastre paralele am eliberat Vrancea de PSD, a fost învins Marian Oprișan. Este doar o numărătoare paralelă, dar PNL l-a învins pe Marian Oprișan.", a spus Rareș Bogdan, la Antena 3.

Liderul PSD Vrancea, Marian Oprişan, candidat la preşedinţia Consiliului Judeţean, a declarat, duminică, faptul că a votat cu dragoste pentru vrânceni şi pentru judeţul căruia i-a dedicat întreaga carieră. Pe de altă parte, Oprişan a lansat un atac dur la adresa contracandidaţilor, acuzându-i că au făcut o campanie ”mizerabilă”.

Marian Oprişan, candidat pentru un nou mandat la şefia Consiliului Judeţean Vrancea, a declarat că prin votul său urmăreşte continuarea proiectelor, dar şi un judeţ cu cetăţeni care să fie în siguranţă, respectaţi şi apreciaţi.

"Am votat pentru că îi iubesc pe vrânceni, pentru că sunt oameni gospodari, liberi, destoinici, care s-au luptat de-a lungul istoriei pentru drepturile si libertăţile lor. Iubesc Vrancea, viaţa mea şi întreaga carieră a fost dedicată judeţului căruia eu îi spun ”Vrancea acasă”. Am votat pentru ca localităţile judeţului să fie sigure, liniştite, oamenii să trăiască liberi, in siguranţă, cu familiile şi agoniseala lor. Am votat pentru şcoli şi grădiniţe mai bune, pentru un act medical de calitate, pentru un nou spital pe care vrâncenii îl merită, pentru ca Vrancea sa fie un judeţ prosper si respectat”, a spus el.

Pe de altă parte, Marian Oprişan a lansat un atac dur la adresa contracandidaţilor, acuzându-i că au recurs la o campanie mizerabilă: ”Fie ca astăzi în Vrancea adevărul şi dragostea să învingă minciuna, ura şi dezbinarea. Aceasta campanie din partea contracandidaţilor a fost mizerabilă, au reintrodus în România, aşa cum şi Traian Băsescu a făcut-o cu partidul lui, o retorică absolut violentă, o retorică prin care promovează dezbinarea, ura, răutatea şi intoleranţa. Când ai ceva de spus trebuie s-o spui cu dragoste, cu apropiere de oameni, nu trebuie să te comporţi de o manieră absolut reprobabilă faţă de cei care nu au aceleaşi idei ca tine. Am făcut un judeţ iubit, prosper şi respectat, mai avem lucruri de făcut, dar sunt încrezător că vrâncenii nu se lasă pe mâna mincinoşilor şi a celor care nu le pot rezolva problemele”.