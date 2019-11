Rareş Bogdan, dezlănţuit pe Facebook: "Vom afla ticăloşii"

"Am spus si am fost considerat un optimist incurabil care viseaza, am spus ca vom castiga cu peste 50% alegerile prezidentiale in Diaspora prin candidatul nostru, Klaus Iohannis, mai precis am spus public ca vom lua intre 50 si 60% dintre voturile exprimate si ca prezenta va fi in jur de 700.000 de alegatori. Au fost cu doar cateva mii mai putin de 700.000 si Klaus Iohannis a castigat cu 53,5% iar urmatorii doi clasati au luat 25%, respectiv 6%.

Va multumesc! 10 august 2018 a fost razbunat ieri. Vom desecretiza si vom afla cine au fost ticalosii de atunci! Nu ca nu i-am sti deja... dar sa avem si confirmarea", a scris rareş Bogdan pe Facebook.

Klaus Iohannis a obţinut 36,91% din voturi la primul tur al alegerilor prezidenţiale, Viorica Dăncilă - 23,45%, Dan Barna - 14,19%, Mircea Diaconu - 9,17%, Theodor Paleologu - 5,69%, Kelemen Hunor - 4,13%, conform datelor centralizate din 95,89% din secţiile de votare, a anuţat luni BEC.

Rareş Bogdan: "Fake news de proporţii! Atac mârşav la pagina de Facebook a lui Klaus Iohannis"