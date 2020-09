Rareş Bogdan îi urechează pe cei de la USR și PLUS: "Nu puteau să câştige multe primării fără ajutorul nostru"

REZULTATE ALEGERI LOCALE 2020. "Este sigur că vom sta de vorbă prioritar cu colegii noştri din USR şi PLUS. Până acum noi am devenit mai multă înţelegere şi nu am răspuns la atacurile venite dinspre USR în această campanie, lansate de domnul Stelian Ion, la Constanţa, sau ale lui Cosette Chichirău, la Iaşi.

Rareș Bogdan îl contrazice pe Orban în privinţa alianţei cu UDMR: "Nu-i vrem dacă Kelemen Hunor nu ne va recita din Constituţie"

Suntem partidul care a câştigat alegerile locale, cu 34% din voturi. Pe colegii noştri din USR PLUS îi felicit, au câştigat patru oraşe importante. Totuşi, multe oraşe nu puteau să le câştige fără ajutorul nostru, spre exemplu Bacăul. De asemenea, la Bucuresti, Clotilde Armand, la sectorul 1, şi domnul Radu Mihaiu, la Sectorul 2, n-ar fi fost primari fără această alianţă foarte bine gândită.

Am câştigat cele mai mari judeţe din România. După 20 de ani am eliberat Constanţa, după 24 de ani l-am scos pe Marian Oprişan din Vrancea", a spus Rareş Bogdan la România TV.