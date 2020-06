Rareş Bogdan: "Nu cred că Securitatea asta este aşa de influentă în România. Numai Hellvig a trimis 44 de generali acasă"

Invitat la emisiunea ,,Marius Tucă Show”, Rareş Bogdan, prim- vicepreşedintele PNL, a povestit despre cum s-a hotărât să intre în politică, despre alegerile locale şi generale. Europarlamentarul a vorbit şi despre poza de la Guvern, în care premierul Ludovic Orban şi mai mulţi miniştri au fost surprinşi fără mască şi fumând.

"Cu greu m-am hotărât să intru în politică. Am zis să încerc fac ceva nu doar de pe margine, ci direct din arenă. Este mai greu decât am crezut, pentru că, în politică cuvântul nu prea se ţine şi atacurile sub centură sunt mai multe decât în presă (…)", a afirmat Rareş Bogdan, conform sursei citate.

Europarlamentarul liberal susţine că Opoziţia nu are motive să-l critice pe premier pentru poza în care a fost surprins fumând într-un birou de la Palatul Victoria.

"Ludovic Orban este un premier foarte bun. În aceste trei luni, a fost peste aşteptările multora. Omul a muncit enorm. De asta m-am şi întristat că toată analiza în şase luni de guvernare înseamnă de ce s-a furat în biroul premierului de ziua omului. (…) Asta a fost marea critică a PSD şi USR la adresa PNL: că noi fumăm. Da, e drept, noi fumăm, nu furăm! Fumăm, asta e!", a menţionat prim vicepreşedintele PNL.

Rareş Bogdan a vorbit despre acţiunile PSD condusă de Marcel Ciolacu, de când se află Opoziţie, preecum şi despre influenţa actuală a Securităţii în politică.

"Ciuma Roşie rămâne ciuma roşie şi nu-şi înţelege menirea nici măcar în opoziţie. (…) Eu nu cred că Securitatea asta este aşa de influentă în România. Actualii şefi de servicii sunt mult mai democraţi, mulţi mai apropiaţi de modelul America, numai Hellvig (n.r – Eduard Hellvig, şeful SRI) a trimis acasă 44 de generali", subliniază Rareş Bogdan.