Rareş Bogdan: "Poliţiştii sunt instruiţi să nu dea amenzi pentru deplasările la grădinile de la ţară"

"Am sute de mesaje în privat în care sunt rugat să mă interesez de ce se poate merge la țară pentru a lucra pământul doar cu certificat de producător și document de proprietate. Am lămurit problema. Se poate merge la țară să muncești pământul fără niciun certificat. Dacă are cineva casă la țară cu un pic ce pământ și vrea să pună răsaduri de roșii sau mai știu eu ce, sau să plivească buruienile, o poate face liniștit. În declarația care trebuie completată se bifează căsuța referitoare la "realizarea de activități agricole", cadrele MAI sunt instruite în acest sens. Am fost informat că nici documentul de proprietate nu este necesar. Nu există limită de kilometri. 20, 50, unde are omul loc. Sigur, buna-credință se prezumă. Să nu încălcăm legea!", a arătat Rareş Bogdan pe pagina personală de Facebook.

Recent, Ministerul Afacerilor Interne a publicat pe pagina de Facebook o serie de răspunsuri la mai multe situații punctuale. Între acestea, una viza situația unei familii care deține o casă la țară la o distanță de 500 de kilometri de Capitală. Ulterior, atât ministrul agriculturii, Adrian Oros, cât şi cel al MAI, Marcel Vela, au precizat că românii se pot deplasa la casele de la ţară dacă dovedesc cu acte de proprietate că deţin un teren agricol.

