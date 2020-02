Rareş Bogdan, prim vicepreşedinte PNL: "Noul cabinet va fi în mare măsură bazat pe scheletul actualului cabinet"

Rareş Bogdan a intrat în direct la România TV şi a răspuns întrebărilor lui Victor Ciutacu, confirmând în premieră informaţia că Florin Cîţu ar intenţiona să propună un guvern cu o componenţă aproape identică celui actual.

"Ludovic Orban este presedintele PNL, premier interimar in exercitiu, el coordoneaza activitatea ministrilor. Romanii nu au cum sa nu vada ca daca PSd nu se prezinta si nu face cvorum, chiulesc de la munca si sfideaza Romania. Nu are cum sa-i convinga pe romani, dupa cum au guvernat 7 ani de zile si dupa situatia in care au adus Romania. Florin Citu este un eminent finantist, scolit extrem de bine, este alegerea PNL si a presedintelui si se bucura de girul acestora. Maine Citu va prezenta schema noului cabinet. Va fi in mare masura bazata pe scheletul actualului cabinet. Suntem multumiti de ministrii nostri" a declarat Rareş Bogdan.