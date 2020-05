Rareş Bogdan: "Asistenţii sociali plecaţi în Austria înlocuiesc alţi români care nu mai pot fizic şi psihic"

"Dupa 12 ani in care romanii au lucrat peste tot in Europa fara sa li se respecte drepturile, cred ca a venit momentul sa verificam firmele care trimit oameni la munca in Europa, sa vedem daca nu sunt trasi pe sfoara. Din pacate, in cazul sparanghelului, oamenii au semnat pe 13,5 euro pe ora, iar acolo se trezeau ca le dadeau 8 euro. Plus ca li se opreau banii de avion, 280 de euro.

Pe langa comisia de dreptul muncii din Parlamentul European, noi trebuie sa vedem care sunt conditiile in care lucreaza cetatenii romani in afara. Azi au plecat si primii asistenti sociali cu trenuri, spre Austria.

In prima etapa urmeaza sa inlocuiasca alti cetateni romani, care au stat deja 2 luni jumatate peste durata contractelor. Ei sunt platiti, dar nu mai pot fizic si psihic.", a declarat europarlamentarul PNL.

"Trebuie sa fim rationali. Ieri, in cadrul delegatiei Romaniei din PPE, am decis sa mergem tara cu tara, sa vedem conditiile, pentru ca situatia asta este de 12 ani. Sa incercam negocierea unor contracte la valori reale, nu de 800-1200 de euro, ci de la 2500 de euro in sus, iar conditiile pentru cetatenii romani sa fie aceleasi ca cele ale nemtilor, spaniolilor etc.

Romania, dupa 30 de ani, poate sa-si repopuleze platformele devenite parcuri industriale cu businessuri europene revenite din India etc.", a completat Rares Bogdan.