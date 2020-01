Răsturnare de situaţie. Cei doi câini găsiţi morţi în casa Cristinei Ţopescu au fost ucişi: "Reacţiona foarte agresiv"

"Au găsit şi mâncare şi apă, din moment ce au rezistat. Cristina avea pentru căţei nişte ligheane, aşa aş putea să le spun. Erau nişte castroane foarte mari cu apă, plus că am mai găsit o găleată cu care, mă rog, spăla pe jos. Şi aia era goală şi răsturnată. Şi aia era goală, iar pe jos nu era apă. Au băut într-adevăr apă multă când i-am adus la mine, dar acum sunt ok, se mişcă.", a declarat Kuki Bărbuceanu pentru DC NEWS.

"Nu avem încă rezultatul necropsiei de la IDSA, dar din ce bănuim noi şi mai mult ca sigur aşa s-a întâmplat, câinii morţi au fost ucişi de o căţea a Cristinei, foarte agresivă. Această Sissi reacţiona foarte agresiv când alt câine încerca să o domine şi sărea la bătaie. Cei doi câini care erau deja morţi probabil au fost omorâţi de Sissi.

Al treilea câine a fost adoptat de o prietenă de-a Cristinei. Acesta nu voia să se dea jos în ruptul capului de lângă Cristina. Cred că câinii au fost muşcaţi de căţeaua agresivă când s-a adunat lumea la uşă, să forţeze intrarea. Probabil din cauza agitaţiei a sărit la bătaie şi i-a ucis. Cam ăsta ar fi fost misterul.", a mai explicat Bărbuceanu pentru aceeaşi sursă.

Cristina Țopescu a murit la 59 de ani

Cristina Țopescu s-a stins din viață, cel mai probabil, în noaptea de 28 spre 29 decembrie 2019, iar trupul fără viață al regretatei jurnaliste a fost găsit în locuința ei din Otopeni de-abia în 12 ianuarie. Deși are mii de urmăritori pe rețelele de socializare, Cristina Țopescu a murit singură, înconjurată doar de ființele pe care le iubea cel mai mult și de care avea foarte multă grijă: câinii ei, pe care îi salvase de pe străzi, de-a lungul timpului.

Extrem de trist este că, lângă cadavrul Cristinei Țopescu, au mai fost găsiți morți doi câini, iar încă unul a murit ulterior, din cauza stării grave în care se afla.

