Ştefan Bănică Jr, un ultim gest de dragoste pentru Cristina Ţopescu

Ştefan Bănică Jr a ajuns şi el la crematoriul Vitan Bârzeşti pentru a-şi lua adio de la fosta sa soţie, Cristina Ţopescu, al cărei corp neînsufleţit a fost găsit duminică seară în casa sa din Tunari.

Bănică nu a vorbit cu presa, singurul mesaj al acestuia din aceste zile fiind cel publicat pe pagina sa de Facebook în noaptea de duminică spre luni.

"Mi-e foarte greu sa scriu aceste randuri. A fost un OM frumos, idealist, cu un suflet mare si un excelent profesionist in meseria ei. A fost omul alaturi de care am trait una dintre cele mai frumoase si intense perioade din viata mea. Drum lin printre ingeri! Vei avea intotdeauna un loc special in sufletul meu.".

De asemenea prezenţi la crematoriu au mai fost, pe lângă mama Cristinei, şi fosta sa colegă, Andreea Berecleanu, dar şi mama sa vitregă, Christel Ungar, fosta soţie a lui Cristian Ţopescu.

Citeşte şi: Cristina Ţopescu a murit după ce a făcut infarct. Ce spune raportul legiştilor