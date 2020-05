Răsturnare de situaţie în dosarul Peşti la Dej. Interlopii puşi în libertate au fost cheamaţi în faţa Instanţei

Ieri, avocatul celor șase ceruse recuzarea judecătoarei din dosar, tertip care a ajutat ca interlopilor să le expire mandatul de reținere pentru 24 de ore și să poată pleca acasă.

Citește și: Răsturnare de situaţie în dosarul interlopilor din Dej. Motivul incredibil pentru care au fost eliberaţi după 24 de ore de arest

Inițial, judecătorii au decis ca cei șase interlopi care fusesera retinuti să fie eliberati, după doar 24 de ore petrecute in arest. Proxeneții au legaturi cu capii Politiei din Dej, cercetati dupa petrecerile date cu interlopii.

Anchetatorii au stabilit faptul că in perioada 2016-2020, cei vizati in acest dosar au obtinut profituri de nu mai putin de un milion de euro, bani pe care i-au obtinut prin faptul ca au inlesnit practicarea prostitutiei mai multor femei pe care le duceau in tari precum Austria sau Elvetia. Banii ajungeau la acestia prin terte persoane sau transfer bancar.



În urma perchezițiilor domiciliare efectuate au fost identificate autoturisme, articole de îmbrăcăminte și bunuri de lux. Interlopii au fost implicati intr-un intreg scandal după ce au participat la o petrecere cu polițiști din Dej care în timpul stării de urgență.