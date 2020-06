Răsturnare de situaţie! Marcel Pavel nu a fost pacientul zero de la Antena 1

Mihai Gâdea, realizatorul emisiunii Sinteza zilei, de pe Antena 3, a discutat cu vedetele care au fost confirmate pozitiv cu noul coronavirus. Potrivit anchetelor epidemiologice, nu Marcel Pavel ar fi adus coronavirusul în platoul de filmări, ci o altă persoană.

Citeşte şi: Starea de sănătate a lui Marcel Pavel s-a înrăutăţit. Artistul nu poate respira fără masca de oxigen

„A apărut informația că Marcel a venit pe platourile de filmare de la Te cunosc de undeva infectat şi i-a infectat pe ceilalţi, sunt mai mulți infectați. Eu nu am să dau multe detalii, pentru că nu este rolul meu, dar în urma investigaţiilor epidemiologice care s-au făcut, nu Marcel Pavel a adus virusul pe platouri, s-a întâmplat să fie altcumva, de la o altă persoană. Şi acela este un alt caz public. Marcel acolo s-a infectat, nu a adus el virusul”, a spus Mihai Gâdea, în emisiunea „Sinteza zilei”, de la Antena 3.

Cozmin Guşă: "Marcel Pavel este victima unei conspiraţii care s-a făcut fără ştiinţa sa"

Marcel Pavel a fost conectat la aparatul cu oxigen, după ce starea sa s-a înrăutăţit. Cu toate acestea, în spaţiul public continuă să se spună că nu are coronavirus, ci o dublă pneumonie. Aritstul ameninţă cu instanţa de judecată şi a dat publicității rezultatele celor două teste COVID pe care le-a făcut, după ce a fost acuzat că a primit bani să spună că s-a infectat cu coronavirus.

"Doamne fereşte să fii simptomatic de ceva, pentru că în România eşti vânat. Nu există niciun comunicat oficial din care să rezulte că Marcel are coronavirus. Nu suntem maimuţe să acceptăm aşa totul. Comunicatul oficial ar însemna răspunderea penală. Avem doar pe surse nişte oameni infectaţi"

Analistul politic Cozmin Gușă a vorbit de asemenea, sâmbătă, la România TV, despre infectarea cu noul coronavirus a lui Marcel Pavel, despre care spun că este o farsă. "Este víctima unui joc subteran si a unei farse. Vedeți cât de isterizați au devenit oamenii, totul exemplificat prin ceea ce i se întâmplă lui Marcel Pavel.

A avut 2 teste care au ieșit negative. Nici în acest moment, Marcel Pavel nu are nici un simptom de coronavirus, dar are o dublă pneumonie. Se simte foarte prost, dar nu pe motiv de coronavirus. A fost obligat să semneze un act că nu vorbește cu presa. El nu are coronavirus, totul e o mascaradă. Nimeni din familia lui nu s-a infectat. Oamenii care l-au testat pe Marcel Pavel au fost bucuroși să constate că el nu are coronavirus", a spus Cozmin Gușă.

Citește și: Cozmin Guşă insistă cu teoria conspiraţiei: "Marcel Pavel este victima unui joc subteran si a unei farse"