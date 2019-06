Răsturnare de situaţie. Mihai Fifor, despre guvernatorul BNR: Colegii senatori au ajuns la concluzia că nu l-ar susţine pe Isărescu

„În şedinţa coaliţiei de astăzi s-a discutat vizavi de ce se întâmplă cu Banca Naţională, nu a fost o discuţie nominală pe cine şi cum. Asta vă pot spune pentru că am participat la această şedinţă. De altminteri, chiar doamna prim-ministru, la declaraţiile pe care le-a avut după şedinţa coaliţiei, nu a rostit un nume. E adevărat că după aceea, în şedinţa grupului senatorial de pildă, colegii mei au ajuns la concluzia că n-ar susţine o nouă candidatură a domnului Mugur Isărescu. Prin urmare, sunt păreri pro şi contra vizavi de o astfel de candidatură. Urmează să vedem încotro merge PSD, care este decizia pe această temă”, a declarat Mihai Fifor la România TV.

El a precizat că pe 3 iulie se va vota în Parlament noua conducere a BNR.



„Astăzi s-a discutat pe algoritm, pe cum arată distribuţia în cadrul Consiliului de Administraţie”, a mai spus Fifor.



Mihai Fifor a menţionat că probabil săptămâna aceasta se vor depune candidaturile.



Mugur Isărescu, cel mai longeviv guvernator aflat la cârma unei bănci centrale, va fi susţinut pentru un nou mandat la Banca Naţională a României (BNR) de către coaliţia PSD-ALDE, a anunţat, luni, preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, după o întâlnire cu premierul Viorica Dăncilă.

Din partea coaliţiei de guvernământ, au venit mai multe critici, în ultimul an, referitoare la deciziile BNR.



Mugur Isărescu este şeful Băncii Naţionale din septembrie 1990 şi este cel mai longeviv guvernator de bancă centrală din lume. În 2014, el a primit, pentru cinci ani, un nou mandat, care expiră în acest an.



Anul trecut, Isărescu a dat de înţeles că nu ar mai fi interesat de un nou mandat, însă, în luna ianuarie a acestui an, guvernatorul a afirmat că „parlamentul va decide”.