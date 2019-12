Vloggerul Selly, răspuns pentru CTP: Mi se pare ciudat că circulaţi cu un Logan la banii dvs., gusturile nu se discută

Selly este primul vlogger din România care a depășit 2 milioane de abonați pe Youtube și are sute de milioane de vizualizări pe platformele de socializare împreună cu colegii săi de la 5Gang.

Recent. Andrei Selaru, cunoscut drept Selly, şi-a luat permisul de conducere şi şi-a cumparat şi maşina mult visată. A dat pe ea 70.000 de euro, bani câştigaţi din munca lui, spune vloggerul. Nu a apucat să se bucure mult de ea, pentru că a fost implicat într-un accident în Bucureşti.

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu l-a criticat dur pe Selly după accidentul în care a fost implicat. Într-o intervenţie la Digi 24, CTP a spus că Selly ar fi un exemplu bun pentru tânăra generație, că are „niște probleme interioare”.

"Persoanele astea care umblă cu geci de 1.500 de euro și cu mașini de 70.000 de euro, cum l-am văzut pe băiatul acesta, vloggerul, a venit aici, la Digi, Selly sau Selby, era reprezentantul noii generații, care vine cu forță, cu entuziasm, să lichideze vechile structuri îmbrătrânite, dinozaurii... Frumos, revoluționar!... Și-acum văz că prima lui grijă este să-și ia la... cât are, nu știu, 16-17-18 ani, cred că n-are 20 de ani, își ia mașină de 70.000 de euro, pe care, de altfel, a și ciocnit-o.

Păi, pentru mine este rău. Ce să fac? Eu sunt de modă veche. Când dai 70.000 de euro pe o mașină înseamnă că ai niște probleme interioare nu simple. Sunt convins, are bani mulți. Problema nu este câți bani ai, problema este decența consumului și a achizițiilor. Asta este problema. Problema e ce faci cu banii ăia, indiferent câți ai avea, mulți, puțini", a declarat gazetarul.

Replica lui Selly nu s-a lăsat aşteptată. "Domnul Cristian Tudor Popescu, un analist pe care el de altfel în respect, a spus despre mine, la Digi, că trebuie să ai nişte "probleme interioare nu simple" să-ţi iei o maşină de 70.000 euro. Asta în contextul în care el comenta despre un individ anchetat de DNA care purta o geacă de 1.500 euro. Este o porcărie ce a spus domnul Cristian Tudor Popescu, un om cu opinii politice pertinent, un analist destul de respectat, dar este o porcărie. Vă spun şi de ce. Orice om este liber să facă orice alegere cu banii lui. E foarte greu, m-a pus în context cu tipul ala care era anchetat penal pentru că a furat nişte bani, eu nu am furat banii nimănui. Sunt făcuţi pe munca mea. Alegerea de a-ţi cumpăra o maşină de 70.000 euro, de 100.000 euro, o maşină premium este o alegere înţeleaptă dacă tu îţi permiţi maşina aia, e o alegere înţeleaptă pentru că are tot felul de dotari, tot felul de senzori care te ajută. pe mine mă ajută că am camere, că vad cum parchez, mai ales pe mine ca începător. (...) În momentul în care îţi permiţi să-ţi iei o maşină mai scumpă nu e niciun fel de problemă. Mie personal mi se pare destul de ciudat că, deşi câştigaţi o grămadă de bani, circulaţi într-un Logan. Este opţiunea dvs, gusturile nu se discută. Mie îmi place maşina aceasta, dvs vă place Loganul. E fix alegerea dvs. Nu am înţeles-o eu personal, aşa cum nici dvs nu a-ţi înteles alegerea mea de a-mi lua un CLS, e uman, se întâmplă, dar asta nu înseamnă că eu sau dvs. avem probleme interioare, nu simple, pentru că ne cumpărăm maşinile care ne plac. Dacă dvs. vă place să mergeţi în Logan este foarte tare, vă doresc mulţi kilometri şi o experienţă de şofat cât mai plăcută în Loganul dvs. Nu văd problema şi mai ales unde am eu probleme inerioare, mai ales "nu simple". Hocus Pocus, piesa 5Gang, nu este un răspuns pentru dvs. Vă rog, de asemenea, să nu-mi mai pociţi numele. Este penibul la vârsta dvs., la gradul dvs. de vocabular să-mi pociţi numele în mod intenţionat. Este chiar ridicol, o glumă de clasa a cincea. Credeam că dvs. aveţi un alt nivel intelectual şi nu vă coborâţi la chestii de genul acesta. De data aceasta m-aţi surprins, şi nu plăcut", a susţinut Selly.