Răzvan Fodor, dezvăluiri despre boala de care suferă. Cum a rezistat la Asia Express: "Aveam mereu la mine o injecţie cu adrenalină"

Răzvan Fodor suferă de o afecțiune cât se poate de serioasă, ce i-ar fi putut pune viața în pericol, de astm. Din pricina acestei boli a trebuit să facă o înțelegere specială cu şefii de la Antena 1.

Fostul prezentator a dorit să știe că o echipă medicală poate ajunge la el în cel mai scurt timp posibil, ceea ce s-a şi întâmplat.

„Mi s-a garantat că afecțiunea mea va fi ținută sub control. Aveam un medic care ar fi ajuns la noi în maximum o jumătate de oră, indiferent unde eram. Mi s-a dat o injecție cu adrenalină pe care o aveam tot timpul la mine. Mai aveam în bagaj, două pufuri, alte medicamente și un spray pe care-l ținea Sorin la el”, a declarat Răzvan Fodor, potrivit libertatea.ro.

„Dacă intram într-o piață cu flori trebuia să am grijă să-mi dau cu spray, dacă intram în praf, îmi doream să mi se spună dinainte dacă era o probă care implica praf, pentru a-mi lua medicamentele din timp. Am ținut-o sub control (n. r.: boala), dar m-a ajutat faptul că știam că am la mine injecția aceea cu adrenalină, pe care o am și acum cu mine”, a mai dezvăluit, Răzvan Fodor, înainte de marea finală.

Răzvan Fodor, probleme cu fiica lui după întoarcerea din Asia Express

După întoarcerea din Asia Express, Răzvan Fodor a dezvăluit că fetiţa lui a fost cea mai afectată de plecarea lui în concurs. Lipsa tatălui ei din sânul familiei pentru o perioadă atât de mare a fost imposibil de înțeles pentru Diana, motiv pentru care a dezvoltat o serie de ticuri anxioase.

Răzvan Fodor şi Sorin Bontea formează una dintre cele mai amuzante echipe din show-ul de televiziune Asia Express. Cei doi s-au confruntat cu multe provocări atât în concurs, cât şi la întoarcere. Dacă Sorin a avut parte de mai multă înţelegere din partea copiilor, dat fiind faptul că aceşti sunt deja destul de mari încât să înţeleagă, se pare că Răzvan a întâmpinat dificutăţi cu fiica sa, Diana.

"Deși Irina și cu mine am încercat să îi explicăm ce aventură o să trăiască tati și cu câte poveșți o să vină acasă, Diana nu a încasat prea bine perioada asta lungă de separare. Ba, la un moment dat, a dezvoltat și niște ticuri anxioase care au trecut însă imediat ce m-am întors acasă", a spus Fodor.