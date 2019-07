Record mondial la crap. A fost prins un exemplar de 105 kg, cel mai mare văzut vreodată FOTO

Performerul este pescarul britanic John Harvey (42 ani) şi el a reuşit această performanţă la începutul acestei săptămâni. Potrivit presei, greutatea acestui crap este de aproximativ 105 de kilograme, iar pentru a-l scoate la mal lui Harvey i-au trebuit nu mai puţin de 80 de minute.

Precedentul cel mai mare crap prins era tot unul siamez, care cântărea însă cu 4,5 kg mai puţin decât acesta.

A British angler is celebrating today after catching the world's biggest carp fish that weighed a staggering 232lbs.

John Harvey, 42, landed the enormous Siamese carp after a knee-trembling 80 minute battle to reel it in at a lake in Thailand.

(With thanks Daily Mail UK) pic.twitter.com/HZBbV3QJEW