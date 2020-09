"Regele barbutului", dezvăluiri despre Gigi Becali: "Acum câţiva ani l-am "curăţat" de 150.000 euro, într-o singură noapte, la poker"

“Eu cu Gigi (n.r.) Becali am jucat mereu împreună, de mici. I-am dat și eu lui, mi-a dat și el mie. Mă cunosc cu el de 40 de ani. Să vă zic o partidă pe care am făcut-o împreună. Acum câțiva ani l-am curățat de 150.000 €, într-o singură noapte, la poker. Nu a fost nicio problemă. Eram mai mulți la masă, cu fise… S-a achitat rapid de plată. Barbut nu am jucat niciodată cu el. Doar poker”, a declarat Ion Pârnică pentru Cancan.ro.

Acum, când are nevoie de ajutor, "Regele barbutului" spune că a fost părăsit de apropiați, doi dintre ei fiind Gigi Becali şi naşul lui Pârnică.



“Nimeni nu m-a ajutat. Pe mulți i-am dus sus, dar au uitat. Acum își fac blocuri și au super-afaceri. Toți sunt acum pe lista neagră. Aici mă refer la Gigi (n.r. Becali), la nașul meu… Când eram aproape, l-am ajutat pe Gigi (n.r. Becali). Acum, că au ajuns sus, nu se mai uită în spate. Nici Gigi (n.r. Becali), nici nașul… O să fac multe dezvăluiri”, a mai declarat Ion Pârnică pentru aceeaşi sursă.

Oneaţă ar fi jucat de mai multe ori împotriva lui Gigi Becali şi i-a luat acestuia sume frumoase. “Îi venea să-şi smulgă părul din cap, l-a terminat cu nervii «Oneaţă». Becali nu înţelegea de unde scoate naşul lui Jean de la Craiova asemenea cărţi şi de unde are noroc aşa dintr-o dată.

L-a suspectat chiar şi că trişează, dar naşul manelistului juca foarte corect. După ce a pierdut o grămadă de bani, Gigi Becali a cedat. S-a ridicat, era nervos şi avea o privire pierdută. Nu îi era de banii pierduţi, ci de faptul că n-a putut să-l bată pe «Oneaţă». S-a uitat la el, i-a zis că a mâncat [email protected]$#t… de are aşa noroc, şi a plecat”, spus sursele Cancan.ro.