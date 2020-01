"Regele Barbutului", mesaj dur pentru Adrian Minune: "Caută să dai ochii cu mine!". Ce s-a întâmplat cu el după ce a fost BĂTUT

Oneaţă a avut parte de un episod neplăcut, în urmă cu câteva luni. Invitat la un botez de Adrian Minune, a fost bătut, lăsat inconştient şi luat ulterior cu salvarea. După incidentul de la restaurant, aflat undeva în Capitală, "Regele Barbutului" a fost ameninţat de doi indivizi, pe stradă, scrie SpyNews.

"În timp ce traversam un parc, m-am întâlnit cu un prieten. Apoi, au venit doi inşi la mine şi au început să mă ameninţe. M-au tras deoparte, nu de faţă cu prietenul meu", a spus Oneaţă.

Cristian Şaim, avocatul lui Oneaţă, a explicat că "fără o anchetă temeinică, s-a stabilit că el nu a fost bătut". Deşi, semnele erau vizibile. În ceea ce priveşte camerele de luat vedere, avocatul a depus cerere, dar nu a primit niciun răspuns. Ba nu se vede, ba nu mergeau camerele!

În aceste condiţii, Oneaţă i-a trimis un mesaj acid manelistului: "Am un mesaj pentru domnul Adrian Minune. Cum şi-a permis el să mă facă prăduitor pe live, pe Facebook? Vreau să-l întreb pe el: dacă era să-l invit eu la botez la mine şi să mănânce bătaie, era bine? Şi după aia să zică şi că l-am prăduit! Eu cred că tu ai crezut că sunt prost! Ai văzut că nu mai am bani şi că sunt dărâmat? Ţii minte ce-am făcut pentru tine? Te rog, Adriane, vreau să rezolvăm problema asta! N-o las aşa! Te rog eu mult de tot, caută să dai ochii cu mine", este apelul făcut de "Regele Barbutului".