Reguli bune maniere copii: TOTI ar trebui sa le stie

Uneori, copiii nu realizeaza ca este nepoliticos sa intrerupi pe cineva, sa se scobeasca in nas, sa sa remarce cu voce tare ca doamna din fata are cateva kilograme in plus. Intr-o perioada precum cea actuala, in care toata lumea alearga incolo si incoace, mamele si tatii ocupati nu au mereu timp sa se concentreze pe eticheta. Insa daca ii vei repeta copilului tau aceste reguli, vei creste un pui de om politicos.

Iata, asadar, cateva reguli bune maniere copiii pe care toti ar trebuie sa le stie.

1. Cand pun o intrebare sa foloseasca „Va rog".

2. Cand primesc ceva sa spuna „Multumesc".

3.Nu trebuie sa intrerupa discutia a doi adulti, decat in cazul unei urgente. Poate atrage atentia abia dupa ce adultii si-au terminat dialogul.

4. Daca este nevoie sa atraga atentia cuiva, fraza „Ma scuzati" este cea mai buna de a intra intr-o conversatie.

5. Ar trebui sa ceara permisiunea daca nu sunt convinsi ca ceea ce sunt pe cale sa faca nu este corect. O astfel de atitudine il ajuta sa nu aiba regrete mai tarziu.

