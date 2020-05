RELAXARE Terasele se deschid pe 1 iunie. Ce se va întâmpla cu preţurile

"După discuțiile cu guvernul am agreat că întâi vom putea deschide terasele în faza a doua, cel mai probabil în jurul datei de 1 iunie.

Vor urma încă două faze, sperăm la două săptămâni, să fie deschis 50% din spațiul interior din zona HoReCa și apoi integral, dacă totul merge bine din punct de vedere epidemiologic", a spus Dragoș Petrescu.

Referitor la prețurile din restaurantele și cafenelele din România, el a spus că nu se ia în calcul creșterea acestora.

"Considerăm că următorul an nu va fi un an de profit sau de recuperat pierderi, e un an de sacrificiu care să pregătească un an mai bun.

Din semestrul 3 sperăm ca lucrurile să își revină.

Clienții vor fi pe buget limitat și se vor uita la fiecare cost, ne așteptăm ca prețurile în industrie să nu crească sau chiar să scadă, deși costurile operatorilor ar putea crește din cauza investițiilor care trebuie făcute", a spus Petrescu.

