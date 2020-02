Remus Pricopie, propunerea PSD şi Pro România pentru postul de premier după ce Guvernul Orban a fost demis

Remus Pricopie este propunerea PSD şi Pro România pentru postul de premier după ce Guvernul Orban a fost demis

"Azi am reușit să îndepărtăm Guvernul Orban cu un scor impresionant. Am avut o discuție cu Ponta și am decis să mergem împreună cu o nominalizare la Cotroceni în persoana lui Remus Pricopie", a anunţat Marcel Ciolacu, într-o declaraţie de presă susţinută împreună cu liderul Pro România Victor Ponta.

Liderul PSD a evitat să răspundă dacă ALDE susţine această propunere.

La rândul său, Victor Ponta a declarat că Remus Pricopie "e onorat de propunere".

Guvernul Orban a fost demis miercuri prin moţiune de cenzură. Votul a fost de 261 de voturi "pentru" demitere şi 139 voturi "împotrivă".

Cine este Remus Pricopie

Remus Pricopie a fost ministrul Educației în perioada decembrie 2012 – decembrie 2014. Activitatea sa în cadrul ministerului a început în anul 1996, timp în care a ocupat mai multe funcții: purtător de cuvânt, secretar general, secretar de stat pentru învățământ superior, relații internaționale și pregătirea personalului didactic. Domnul Remus Pricopie este profesor de comunicare publică la Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București (SNSPA). În primăvara anului 2012 a fost ales rector al SNSPA. Remus Pricopie deține titlul de doctor în Științe Politice și este absolvent al programului Fulbright New Century Scholars. Deține o bogată experiență internațională dobândită cu precădere în Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană.

Expertiza de cercetare a profesorului Remus Pricopie este trans-disciplinară în domenii precum: managementul învățământului superior, internaționalizarea învățământului universitar sau comunicare și participare publică. Mărturie a cercetării științifice sunt cărțile, capitole de carte și peste 40 de articole în domeniile sale de interes, publicate în diverse reviste din țară și străinătate.