Repartizare computerizată 2020 edu.ro. Bătaie pe marile licee. Cu ce medii s-a intrat la liceele militare

Repartizare computerizată 2020 edu.ro. Vineri, 10 iulie 2020, are loc repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a, prima etapă.

Pe edu.ro au fost publicate deja rezultatele repartizării computerizate la liceele militare.

Potrivit acestor rezultate, ultima medie de admitere la liceele militare din țară a fost 8,99.

Rezultate repartizare licee 2020. Cum se face repartizarea computerizată

Ministerul Educației a publicat, pe site-ul admitere.edu.ro, noua ierarhie la nivel județean/al municipiului București a absolvenților clasei a VIII-a.

“După finalizarea etapei speciale a Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, astăzi, 4 iulie 2020, Comisia naţională de admitere retransmite către comisiile judeţene baza de date cu mediile de admitere şi ierarhia judeţeană prin activarea, în aplicaţia informatică centralizată, a secţiunilor şi rapoartelor specifice. Acest lucru atrage după sine și actualizarea ierarhiei la nivel județean/al municipiului București a absolvenților clasei a VIII-a. Repartizarea computerizată se va desfășura în data de 10 iulie”, a anunțat, sâmbătă, ministerul.

REPARTIZARE COMPUTERIZATĂ 2020 Topul liceelor de elită din Iaşi. Diferenţă considerabilă între primele două poziţii

Algoritmul de repartizare ordonează elevii descrescător după media de admitere, repartizându-i pe rând, începând de la elevul cu cea mai bună medie.

La repartizarea computerizată, când se ajunge la un candidat, se caută în lista sa de opțiuni prima opțiune validă la care există locuri libere. Dacă prima opțiune exprimată este validă și mai există locuri la această opțiune, este considerat admis la această opțiune și se trece la următorul candidat. În caz contrar, se verifică a doua opțiune de pe fișă, a treia și așa mai departe.

În cazul în care candidatul nu are loc la nici una din opțiunile exprimate pe fișă, el rămâne nerepartizat în această sesiune de admitere și va trebui să participe la o sesiune ulterioară organizată numai pe locurile rămase libere în această sesiune. Situația poate să apară în cazul în care candidatul nu a exprimat suficiente opțiuni, opțiunile exprimate de el fiind ocupate înaintea lui de alți candidați care au medii mai mari.

Astfel, completarea unui număr mare de opţiuni pe fişa de admitere nu poate dăuna. În schimb, un număr prea mic de opţiuni poate diminua şansele unui candidat de a fi admis.

Rezultate repartizare licee 2020. Algoritm repartizare computerizată

Ierarhia absolvenților de clasa VIII poate fi consultată pe site-ul admitere.edu.ro, fiind publicată pe data de 4 iulie, după rezultatele la sesiunea specială a Evaluării Naționale.

Exemple algoritm repartizare:

Dacă un elev are media de admitere 10 (media de absolvire 10 și media la Evaluarea Națională 10) este repartizat primul, deci la prima sa opţiune.

Potrivit ierarhiei absolvenților, Capitala are cei mai mulți elevi - 76 - cu media de admitere 10.

Dacă un elev are media 9,5 şi la prima sa opţiune s-au ocupat 10 locuri de către elevi cu medii mai mari, el va fi al 11-lea repartizat la prima sa opţiune.

Dacă elevul are media 8 şi la prima sa opţiune s-au ocupat toate locurile de către elevi cu medii mai mari, dacă la a doua sa opţiune mai există locuri libere, va repartizat la a doua sa opţiune.

Potrivit algoritmului de repartizare computerizată, dacă elevul A are media de admitere 8.93 şi opţiunea X pe locul 2 în fişa de opţiuni, iar elevul B are media de admitere 8.91 şi opţiunea X pe locul 1 în fişa de opţiuni, candidatul A are prioritate la repartizarea pentru opţiunea X (în cazul în care candidatul A nu a fost repartizat la opţiunea de pe primul loc), având media mai mare decât B”.