Replici acide despre Lidia Buble, după mesajul lui Cornel Ilie de la Vunk. "A mai stricat o familie cu doi copii"

În urmă cu câteva zile, Cornel Ilie (44 ani) și Lidia Buble (27 ani) au lansat o piesă împreună, despre drama a doi îndrăgostiţi, numită „Vino, du-te”, iar de atunci au apărut primele zvonuri potrivit cărora cei doi ar fi împreună.

Cornel Ilie a postat un mesaj pe Instagram, în care spunea că „Aș vrea să vezi zâmbetul de pe fața mea atunci când îmi trimiți mesaje”, iar fanii au presupus imediat că e vorba de Lidia Buble. De aici până la o serie de replici nu tocmai prietenoase a mai fost un singur pas. "Lidia Buble a stricat iar o familie cu doi copii", a scris un internaut.

La puțin timp Cornel Ilie a intervenit: „Vă rog sa nu transformați spațiul de comentarii in cancanuri pline de prejudecăți gratuite:) mulțumesc”.

Cornel Ilie şi-a anunţat divorţul de soţia sa în urmă cu o lună, iar Lidia Buble s-a despărţit şi ea recent de Răzvan Simion, după o relaţie de ani de zile.

Cum a anunţat artistul despărţirea de soţie

„De-a lungul timpului oamenii au făcut ca termenul divorț să capete un aer distructiv, fatalist, așa că o să formulez altfel: eu și cu Eliza nu mai suntem un cuplu. Am învățat foarte multe împreună unul de la altul, am învățat și mai multe despre noi înșine și, mai ales, despre viață. Am devenit mai puternici și mai curajoși unul prin celălalt.

Vom continua să ne creștem copiii cu aceeași dragoste și grijă, arătându-le toate frumusețile vieții, bunătatea față de ceilalți și învățându-i curajul de a face alegerile importante, la timpul lor. Ne vom ajuta mereu, rămânem aceiași prieteni buni, dar și aceleași persoane discrete cu viața lor personală. Astfel că aceasta este singura dată când vom spune ceva despre acest subiect. Vă mulțumim că înțelegeți această alegere. Există dragoste după iubire” – le-a transmis artistul fanilor săi.