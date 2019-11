Reprimare sângeroasă a manifestaţiilor din Iran. 200 de persoane ucise, conform celor mai sumbre bilanţuri

"Organizaţia crede că numărul real al morţilor poate fi mult mai mare, anumite informaţii sugerând că 200 de persoane au fost ucise", anunţă ONG-ul într-un comunicat.

"Secvenţe video autentice, declaraţii ale unor martori oculari şi informaţii culese de la activişti din afara Iranului demonstrează existenţa unei înclinaţii aprige către omor în rândul forţelor de ordine iraniene", apreciază organizaţia pentru apărarea drepturilor omului într-un mesaj postat pe Twitter.

Un purtător de cuvânt al aparatului judiciar iranian a dat asigurări anterior că situaţia a revenit la normal după mai multe zile de contestare.

Iran’s bank Melli burns on second day of protests. #Iranprotets pic.twitter.com/fOjBqGKkmn