Reteta coliva. Cum sa te pregatesti pentru Mosii de iarna. Ce se face de pomenirea mortilor

Reteta coliva. In Postul Sfintelor Pasti exista si randuiala sarindarelor, adica a pomelnicelor pe care credinciosii le aduc la biserica, pentru a fi pomenite timp de 40 de zile. Finalul acestor pomeniri se face in Sambata lui Lazar, dinaintea Duminicii Floriilor.

Cine poate fi pomenit?

Se pot pomeni toti cei care au murit nedespartiti de Biserica. Nu pot fi pomeniti cei care au murit in dispret cunoscut fata de Dumnezeu. Precizam ca orice slujba a Bisericii se savarseste numai pentru cei care sunt membri ai ei, adica au devenit prin Sfintele Taine, madulare ale Trupului tainic al lui Hristos. De aceea nu pot fi pomeniti nici copiii morti nebotezati, pentru ca ei nu sunt membri ai Bisericii.

Reteta coliva. Sambata, zi de pomenire a celor adormiti

Sfintii Parinti au randuit ca sambata sa se faca pomenirea celor adormiti, pentru ca este ziua in care Hristos a stat cu trupul in mormant si cu sufletul in iad, ca sa-i elibereze pe dreptii adormiti. Pe de alta parte sambata e deschisa spre duminica, ziua invierii cu trupul. Duminica este numita si ziua a opta, pentru ca este ziua inceputului fara de sfarsit, ea nu va mai fi urmata de alte zile, va fi eterna.

Cinstirea rudelor trecute la viata de Dincolo

Pentru praznicul Mosilor de Iarna se pregatesc toti crestinii, saraci sau bogati, fiecare dupa posibilitatile sale materiale. In ziua Mosilor de Iarna, dar si in toate sambetele dedicate pomenirii mortilor pana la Sfintele Pasti, crestinii pastreaza legatura cu cei dragi, plecati la viata de Dincolo, prin participarea la slujbele de comemorare, prin rugaciuni, prin milosteniile pe care le fac pentru cei adormiti din familia lor.

Cinstirea rudelor raposate se manifesta si prin ingrijirea permanenta a mormintelor. De la capataiul celor adormiti nu trebuie sa lipseasca Sfanta Cruce, candela, florile proaspete presarate sau semanate pe mormant sau in jurul acestuia. Vasele cu tamaie si lumanarile reprezinta, de asemenea, ofrande prin care-i cinstim pe cei plecati la viata vesnica.

In traditia ortodoxa, in ziua praznicului se aduc la biserica, pentru a fi sfintite, coliva, prescurea si o sticla de vin. De asemenea, se sfintesc vase cu mancare si pachete cu alimente, pe care rudele celor adormiti le impart dupa slujba de pomenire, atat saracilor din biserica, cat si vecinilor, persoanelor sarmane intalnite la cimitir si pe strada, in ziua parastasului.

Mosii de iarna. Traditii si obiceiuri. Ce se da de pomana in Sambata mortilor

In fiecare an, in ziua de sambata de dinaintea duminicii Infricosatoarei Judecati (Lasata secului de carne), crestinii ortodocsi din Romania isi pomenesc mortii. Mosii de iarna sau Sambata mortilor vor fi anul acesta la data de 22 februarie 2020.

In aceasta zi, in Biserica se pomenesc persoanele care nu au avut parte de slujbe randuite la inmormantare. Pentru ca multi crestini au murit pe neasteptate si fara pregatirea sau fara pocainta necesara, Biserica face mijlocire pentru toti acestia, ca sa se bucure de fericirea vesnica.

Mosii de iarna – Traditii si obiceiuri

Se zice ca sufletele mortilor vin in aceata zi pe pamant, iar credinciosii dau de pomana mancare gatita pentru ca spiritele sa ii ocoleasca.

Sufletele trecute dincolo, vin in Sambata Mortilor sa se hraneasca cu aburii bucatelor pe care credinciosii le pregatesc.

