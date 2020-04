Retete de Paste 2020: Oua umplute cu pateu

Retete de Pasti: Oua umplute cu pateu

Ingrediente Oua umplute cu pateu

– 8 oua

– 50 gr.unt

– ulei

– o lingurita mustar

– 200 gr.pate de pui

– 100 ml.smantana

– sare, piper

Mod de preparare Oua umplute cu pateu

Se fierb 6 oua in apa cu sare. Se lasa la racit in apa rece apoi se decojesc. Se taie pe lungime si se scot galbenusurile. Se pune galbenusurile se amesteca bine cu unt si pateul de pui, se condimenteaza cu sare si piper.

Se amesteca si se umplem jumatatile de ou cu aceasta compozitie.

Sosul:

Se face o maioneza din 2 oua cu o lingurita de mustar, sare si ulei. In maioneza obtinuta se pune smantana, se condimenteaza dupa gust. Se asaza apoi sosul in mijloc pe un platou si ouale umplute pe margine, se pot orna dupa preferinta cu patrunjel verde, ardei rosu murat sau masline.

Pofta buna!

