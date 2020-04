Retete de Pasti: 10 retete traditionale pentru masa de Pasti 2020

Retete de Pasti. Daca nu ti-ai stabilit inca meniul de sarbatori, te invitam sa arunci un ochi la propunerile noastre.

Retete de Pasti: Rulada de spanac

Mod de preparare Rulada de spanac

Se bat albusurile spuma cu un praf de sare apoi se adauga spanacul (eu am pus congelat, daca aveti proaspat trebuie fiert in prealabil) si galbenusurile.

Se adauga faina si praful de copt, se amesteca bine si se toarna continutul intr-o tava tapetata cu hartie de copt (dimensiuni tava 32*35).

Se coace la foc mediu aproximativ 30 minute. Nu trebuie sa se rumeneasca, se verifica cu o scobitoare pentru a vedea daca s-a copt.



Se rastoarna cu grija pe o alta foaie de copt cu fata in jos.

Se ruleaza in hartie si se lasa sa se raceasca asa.

Intre timp se prepara crema: se freaca margarina cu crema de branza, apoi se adauga ardeii taiati marunt. Eu am avut de la congelator.

Dupa ce s-a racorit, se intinde iar foaia si se unge cu crema de branza.

Se ruleaza din nou in hartie si se da la rece cel putin o ora.

Dupa ce s-a racit se taie felii cu ajutorul unui cutit foarte bine ascutit.

Retete de Pasti: Drob de porc

Reteta de Andreiavd

Ingrediente Drob de porc

Maruntaie de porc – inimi , rinichi , un ficat mare, un plaman ,2 cepe uscate, 3 cepe verzi, 2 legaturi usturoi verde

7 oua crude

4 oua fierte

1 ou pentru uns deasupra

sare

piper

marar

patrunjel

Mod de preparare Drob de porc

Maruntaiele se curata si se spala bine, in special rinichii, apoi se pun la fiert intr-un vas mai mare cu apa si sare.Se spumuieste cand este cazul. Ficatul se pune mai tarziu pentru ca se fierbe mult mai repede decat celelalte.

Dupa ce au fiert se lasa la racit, dupa care se dau prin masina de tocat carne cu sita mai mare, impreuna cu grasimea de porc, ceapa verde, usturoiul verde si 2-3 felii de paine inmuiate in zeama in care au fiert maruntaiele. Ceapa uscata se taie cubulete si se caleste in ulei, apoi se lasa la racit, dupa care se adauga in compozitia de drob impreuna cu ouale batute bine, sarea, piperul, verdeata tocata marunt si putina zeama de la fiertura de maruntaie.

Se amesteca bine compozitia, se unge o tava de chec cu ulei, se toarna jumatate din compozite, in mijloc se pun ouale fierte .se acopera cu restul compozitie Se da la cuptor si cand incepe sa se rumeneasca , se scoate si se unge cu un ou batut .Se da in continuare la cuptor pana se rumeneste bine.

Pofta buna!

