Retete de Pasti: Cozonac cu mac si nuci

Lasi ingredientele la temperatura camerei cu cateva ore inainte de a prepara cozonacul.

Prepari maiaua din drojdie, apa calduta si o lingurita de zahar. Asezi maiaua in faina cernuta, o acoperi cu putina faina si o lasi la dospit la caldura.Separi cele 5 albusuri de galbenusuri, iar galbenusurile le amesteci cu zaharul si cu sarea, pana capata o consistenta smantanoasa mai groasa si se deschid la culoare.

Dupa ce maiaua a crescut o amesteci cu galbenusurile, albusurile, untul topit, laptele caldut, esenta de rom, coaja de lamaie si de portocala si incepi framantatul care dureaza pana la 30 de minute.Aluatul rezultat nu trebuie sa fie foarte tare, ci mai degraba moale, usor de manevrat.Lasi aluatul la crescut timp de o ora, pana isi dubleaza volumul.

Amesteci macul cu laptele,50g stafide, 3 linguri de zahar si cu esenta de rom si il pui la fiert, pana scade laptele apoi il lasi la racit.

Pentru umplutura de nuca amesteci nuca cu 3 linguri de zahar, 50g stafide, pudra de cacao si albusul batut spuma.

Imparti aluatul in doua si intinzi doua foi. Peste una asezi umplutura de mac iar peste cealalta asezi umplutura de nuca.Se ruleaza foile si se impletesc. Asezi cozonacul in tava, il ungi cu galbenusul batut si il lasi la crescut in tava pana cand ajunge la buza tavii.

Introduci tava in cuptor si o lasi timp de 45-50 minute. Scoti cozonacul din forma dupa ce s-a racit complet.

Pofta buna!

Ingredientele si cantitatile le gasesti AICI