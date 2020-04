Retete de Pasti: Cozonac cu nuca, stafide si rahat

Mod de preparare Cozonac cu nuca, stafide si rahat

Ingredientele se pastreaza la temperatura camerei.

Se prepara o maia din drojdia inmuiata in lapte cald cu 1-2 linguri de zahar si cateva linguri de faina. Dupa ce maiaua s-a format se creeaza o gaura in mijlocul vasului cu faina(cernuta pentru a fi mai aerata)si se incoporeaza. Se adauga lapte atat cat este nevoie, cele 4 galbenusuri frecate cu sare si mirodeniile (coaja de lamaie si portocala, si zaharul vanilat) si se omogenizeaza foarte bine aluatul. Untul se topeste, se lasa sa se raceasca putin si se toarna, in timpul framantatului, pe fundul vasului, la fel si ulei. Se framanta energic pana se incorporeaza tot untul si uleiul, apoi se acopera cu un prosop si se tine la cald pana creste suficient.

Pentru crema, intr-un vas se bat albusurile spuma impreuna cu zaharul pudra. Se adauga cacaoa, esenta de rom si nucile macinate peste albusuri si se amesteca bine.

Cuburile de rahat se taie mai marunt cu un cutit dat prin faina (pentru a nu se lipi bucatile intre ele), iar stafidele se pun in apa fierbinte cu esenta de rom pentru 5 minute, dupa care se aseaza pe un servet de hartie (ca sa absoaba surplusul).

Tavile de cozonac se ung cu unt sau ulei, apoi se tapeteaza cu folie de copt care de asemenea se unge cu unt.

Dupa ce aluatul a crescut, se unge masa cu ulei si se intinde o parte de aluat. Se pune o parte din crema de nuca si cacao si se intinde pe toata suprafata, apoi se presara stafide si rahat. Foaia se ruleaza si se aseaza in tava de copt. Se procedeaza astfel cu fiecare cozonac in parte. Cozonacii stau la crescut in tava aprox 45-60 min, dupa care se ung cu galbenus de ou batut si se dau la cuptorul incins in prealabil. Primele 20 minute focul este dat la mic (timp in care nu se deschide usa cuptorului), dupa care se mareste intensitatea pentru inca 30 minute.

Dupa ce s-au copt (se verifica cu o scobitoare) se scot si se ung cu unt pe deasupra si se pudreaza cu zahar si apoi se acopera cu folie strech. Cozonacul se pastreaza in tavi pana se raceste un pic si apoi se poate scoate si felia.

Ingredientele si cantitatile sunt aici.