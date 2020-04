Retete de Pasti: Drob de porc

INGREDIENTE Drob de porc



Maruntaie de porc - inimi , rinichi , un ficat mare, un plaman ,2 cepe uscate, 3 cepe verzi, 2 legaturi usturoi verde

7 oua crude

4 oua fierte

1 ou pentru uns deasupra

sare

piper

marar

patrunjel

MOD DE PREPARARE Drob de porc



Maruntaiele se curata si se spala bine, in special rinichii, apoi se pun la fiert intr-un vas mai mare cu apa si sare.Se spumuieste cand este cazul. Ficatul se pune mai tarziu pentru ca se fierbe mult mai repede decat celelalte.Dupa ce au fiert se lasa la racit, dupa care se dau prin masina de tocat carne cu sita mai mare, impreuna cu grasimea de porc, ceapa verde, usturoiul verde si 2-3 felii de paine inmuiate in zeama in care au fiert maruntaiele. Ceapa uscata se taie cubulete si se caleste in ulei, apoi se lasa la racit, dupa care se adauga in compozitia de drob impreuna cu ouale batute bine, sarea, piperul, verdeata tocata marunt si putina zeama de la fiertura de maruntaie.

Se amesteca bine compozitia, se unge o tava de chec cu ulei, se toarna jumatate din compozite, in mijloc se pun ouale fierte .se acopera cu restul compozitie Se da la cuptor si cand incepe sa se rumeneasca , se scoate si se unge cu un ou batut .Se da in continuare la cuptor pana se rumeneste bine .

Pofta buna !

Incearca si Drob de miel cu piept de pui