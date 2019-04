Retete de Pasti: Pasca cu branza dulce

Se pun stafidele intr-un bol, se acopera cu apa calduta sau romul si se lasa sa se inmoaie circa 1 ora, dupa care le punem intr-o strecuratoare la scurs.

Branza dulce de vaca o amestecam cu zaharul tos, esenta de rom, zaharul vanilinat, stafidele, ouale intregi si coaja de lamaie, pana la omogenizare.

Apoi se adauga grisul si faina si amestecam din nou, pana la omogenizare.

Intr-un vas se pune faina, se face in mijlocul o gaura si adaugati drojdia, zaharul tos, zaharul vanilinat, coaja rasa de lamaie, galbenusurile, untul topit, apa calduta, laptele caldut si un praf de sare, dupa care se framanta aluatul, timp de 30 minute, pana se obtinete un aluat care nu se lipeste. Apoi se acopera aluatul cu un prosopel si se lasa intr-un loc caldut, pentru aproximativ 1 ora, ca sa dospeasca.

Cand este dospit aluatul trebuie rasturnat pe blatul de lucru presrat cu faina si se imparte in 2 parti aproximativ egale.

Din prima jumatate de aluat se face cu mana o foaie rotunda ca tava pe care o folosim pentru pasca.

Se poate folosi o tava de tort, rotunda, cu peretii detasabili, avand diametrul de diametrul de aproximativ 25cm, tapetata cu hartie de copt. Se pune foaia in tava foaia rotunda si se inteapa din loc in loc cu o furculita.

A doua jumatate de aluat se imparte in trei parti egale, pe care le rulam pe fiecare in parte, intre suprafata de lucru si podul palmelor astfel incat sa se obtina3 rulouri suficient de lungi. Rulourile se impletesc impreuna si se aseaza de jur imprejurul tavii. Apoi se mai lasa la dospit 30-40 de minute.

Cand aluatul a crescut suficient se toarna in mijloc umplutura de branza dulce, se ungem impletitura cu amestecul de ou si lapte pregatit dinainte si se introduce pasca in cuptorul preincalzit pentru 45 – 50 minute, la foc mic spre mediu.

Cand pasta s-a copt se scoate din cuptor, se unge cu miere si se lasa la racit.

Pofta buna!

