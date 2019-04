RETETE: Timbale de fasole si spuma de sunca

Timbale de fasole si spuma de sunca

Cartofii curatati si spalati se pun la fiert in apa cu sare.

Sunca se taie cubulete mici apoi se freaca bine cu smantana si daca este nevoie se sareaza si pipereaza,dupa gust.

Se fierbe fasolea pastai in apa cu sare,se scurgesise trece sub jet de apa rece,se scurge bine apoi se mai marunteste cu un cutit,se trage un pic in uleiul de masline si la sfarsit se adauga usturoiul pisat bine.

Se scurg cartofii,se paseaza si se freaca cu un pic de unt.Se iau 4 forme metalice(eu nu am si mi-am facut din plastic) fara fund,se asaza pe un platou apoise umple fiecare forma cu compozitiile preparate anterior,asezand intai un strat de piure,apoi unul cu spuma de sunca si ultimul de fasole pastai.

Se dau la rece celputin o ora apoi se scot cu grija inelele si se decoreaza cu pasta de masline negre.

Pofta buna!

Ingredientele si cantitatile le gasesti aici: